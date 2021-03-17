13:31 17 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.96
  • EUR86.99
Поиск

Теракт предотвратили в Адыгее

© Foto / ФСБ РФ
Происшествия
Получить короткую ссылку
13901
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/11/1032028329.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20210317/1032028444/Terakt-predotvratili-v-Adygee.html

Возбуждено уголовное дело о "приготовлении к террористическому акту". У него в доме была обнаружена карта Майкопа "с объектами террористических устремлений".

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Спецслужбы задержали в Адыгее сторонника запрещенной группировки "Исламское государство" за подготовку теракта, сообщает ФСБ России.

"На территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку террористическому акту в местах массового пребывания граждан", - говорится в релизе.

Террорист признался, что хотел устроить взрыв в одном из торговых центров Майкопа.

У задержанного в доме обнаружили компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг "Исламского государства", а также карту Майкопа "с объектами террористических устремлений".

Отмечается, что у него в гаджетах нашли "значительное количество террористического контента", в том числе различные инструкции, а у самого исламиста – поддельные миграционные документы.

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Как живет сирийский город Дума спустя три года после химатаки
Охранник спас малыша на эскалаторе
График выплат российских пенсий в Абхазии: март
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться