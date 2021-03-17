Теракт предотвратили в Адыгее

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Спецслужбы задержали в Адыгее сторонника запрещенной группировки "Исламское государство" за подготовку теракта, сообщает ФСБ России.
"На территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку террористическому акту в местах массового пребывания граждан", - говорится в релизе.
Террорист признался, что хотел устроить взрыв в одном из торговых центров Майкопа.
У задержанного в доме обнаружили компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг "Исламского государства", а также карту Майкопа "с объектами террористических устремлений".
Отмечается, что у него в гаджетах нашли "значительное количество террористического контента", в том числе различные инструкции, а у самого исламиста – поддельные миграционные документы.