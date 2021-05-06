20:32 06 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.58
  • EUR89.68
Поиск

Три человека пострадали в ДТП в Гудаутском районе

© Foto / Facebook/ МЧС Абхазии
Происшествия
Получить короткую ссылку
25201
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/06/1032365802.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20210506/1032366200/Tri-cheloveka-postradali-v-DTP-v-Gudautskom-rayone.html

В ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия был задействованы пожарный и спасательный расчеты.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Две машины столкнулись на автотрассе Псоу-Ингур возле села Белая Речка Гудаутского района, сообщает пресс-служба МЧС республики.

В сообщении уточняется, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 17:52.

В результате происшествия пострадали три человека, состояние здоровья одного из них тяжелое.

Пострадавшие доставлены в больницу.

© Foto / Facebook/ МЧС Абхазии
ДТП в Гудаутском районе

По сообщению МВД Абхазии за первый квартал 2021 года было выявлено 18396 нарушений правил дорожного движения, что на 9336 случаев больше, чем за аналогичный период 2020 года.

По информации ведомства, большинство случаев нарушения были связаны с превышением скоростного режима, обгоном и не соблюдением дорожной разметки – 5927 фактов, что на 1709 фактов больше, чем за этот же период 2020 года.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Абхазия в фокусе": как развивается фотожурналистика
Вакцина от ковида и автомат Калашникова: Путин сказал, что у них общего
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться