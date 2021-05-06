Три человека пострадали в ДТП в Гудаутском районе

В ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия был задействованы пожарный и спасательный расчеты.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Две машины столкнулись на автотрассе Псоу-Ингур возле села Белая Речка Гудаутского района, сообщает пресс-служба МЧС республики.

В сообщении уточняется, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 17:52.

В результате происшествия пострадали три человека, состояние здоровья одного из них тяжелое.

Пострадавшие доставлены в больницу.

© Foto / Facebook/ МЧС Абхазии ДТП в Гудаутском районе

По сообщению МВД Абхазии за первый квартал 2021 года было выявлено 18396 нарушений правил дорожного движения, что на 9336 случаев больше, чем за аналогичный период 2020 года.

По информации ведомства, большинство случаев нарушения были связаны с превышением скоростного режима, обгоном и не соблюдением дорожной разметки – 5927 фактов, что на 1709 фактов больше, чем за этот же период 2020 года.