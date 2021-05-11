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Одиннадцать человек погибли в Казани при стрельбе в школе

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Sputnik Абхазия
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По предварительным данным, стрельбу в школе произвели подростки, также там прогремел взрыв.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. При стрельбе в казанской школе погибли 11 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Ранее сообщалось об одном педагоге и восьми учениках, погибших при стрельбе. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна третьего этажа, уточняют в экстренных службах.

Неизвестные открыли огонь в учебном заведении во вторник 11 мая, также там прогремел взрыв. По предварительным данным, стреляли подростки, одного из них задержали, второй может удерживать заложников.

Отмечается, что речь может идти о школе №175, которая находится на улице Файзи, 8, но пока не дают комментариев.

На место происшествия направили более 20 бригад скорой помощи. Туда также выехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики и прокурор региона.

Во всех учебных заведениях Казани усилены меры безопасности.

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