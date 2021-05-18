План "Перехват" объявлен после убийства Кемала Ардзинба

По данным пресс-службы МВД, сообщение о стрельбе в центре Сухума поступило в дежурную часть в 17:40 во вторник 18 мая.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Объявлен план "Перехват" после убийства Кемала Ардзинба, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии.

Отмечается, что перекрыты выезды из Сухума, посты ДПС "Мачара", "Приморский" и "Бамбора" усилены оперативным составом отдела внутренних дел.

По приказу главы МВД Дмитрия Дбар личный состав центрального аппарата ведомства, УВД по Сухуму и районных отделов внутренних дел поднят по команде "тревога".

По данным пресс-службы МВД, сообщение о стрельбе в центре Сухума поступило в дежурную часть в 17:40 во вторник 18 мая. Установлено, что в результате произведенных выстрелов у дома №6 по улице Имама Шамиля был ранен Кемал Ардзинба. Он был доставлен в Республиканскую больницу, где скончался от полученных ранений.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД РА. Принимаются оперативные меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.