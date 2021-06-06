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Туристка упала в реку с моста в Рицинском национальном парке

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20210606/1032570157/Turistka-upala-v-reku-s-mosta-v-Ritsinskom-natsionalnom-parke.html

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии вечером в воскресенье 6 июня.

СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Туристка упала в реку с моста в Рицинском национальном парке вблизи поворота на Гегский водопад, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

В ведомстве уточнили, что спасатели МЧС страны выехали на место происшествия.

Информации о состоянии пострадавшей пока нет.

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