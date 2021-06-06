Информация о происшествии поступила в дежурную часть Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии вечером в воскресенье 6 июня.
СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Туристка упала в реку с моста в Рицинском национальном парке вблизи поворота на Гегский водопад, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.
В ведомстве уточнили, что спасатели МЧС страны выехали на место происшествия.
Информации о состоянии пострадавшей пока нет.
С понедельника 7 июня сотрудники консульского отдела будут принимать анкеты на оформление биометрических паспортов и выдавать готовые паспорта с 9:00 до 17:00.
Железнодорожное сообщение между Абхазией и Россией было приостановлено в марте прошлого года из-за угрозы распространения коронавируса. Поезда снова начали ходить 7 августа 2020 года.
Русский поэт, драматург и прозаик, основоположник современного русского литературного языка Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года. В Абхазии ежегодно отмечают день рождения поэта праздничными мероприятиями.
Sputnikabkhazia
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