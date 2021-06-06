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Спасателям МЧС Абхазии не удалось найти упавшую в реку туристку

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20210606/1032570309.html

Сигнал о несчастном случае поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 18 часов 35 минут, туристка упала в реку Гега с моста в Рицинском национальном парке вблизи поворота на Гегский водопад.

СУХУМ, 6 июн – Sputnik. В течение светового дня спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков. Однако безрезультатно, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Туристка упала в реку с моста в Рицинском национальном парке

Как сообщили в ведомстве, по словам очевидцев, девушка упала в реку с моста, на котором отсутствовали оградительные перила. 

После поступившего сигнала спасательные подразделения в экстренном порядке были направлены в Бзыбское ущелье.

Вместе с сотрудниками МЧС Абхазии поиски вели и сотрудники Рицинского национального реликтового парка. 

Из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, и бурное течение.

С рассветом поиски будут продолжены, уточнили в МЧС Абхазии.

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