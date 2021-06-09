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Житель Сочи расстрелял двух судебных приставов

© Sputnik / Антон Денисов
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Sputnik Абхазия
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Судебные приставы приехали по поводу демонтажа самостроя по улице Просвещения в Адлерском районе.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Мужчина, 9 июня открывший стрельбу по судебным приставам в Сочи, задержан сотрудниками полиции, сообщил интернет-портал "Кубань 24".

"Около 10:30 в дежурную часть полиции по Адлерскому району поступило сообщение о том, что на улице Просвещения во время выселения жителей из многоквартирного дома в ходе словесного конфликта с судебными приставами местный житель открыл стрельбу в приставов. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил его в дежурную часть. Все обстоятельства произошедшего уточняются. Материал передали в Следственный комитет России", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в результате произведенных выстрелов убиты двое судебных приставов, которые приехали по поводу демонтажа самостроя.

Предварительно, огонь открыл хозяин домовладения.

На место выехали следователи Следственного комитета Краснодарского края.

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