Житель Сочи расстрелял двух судебных приставов

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Хибла Герзмава удостоена Государственной премии России Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2020 год. 81

Мужчина, расстрелявший приставов в Сочи, рассказал о мотивах 9 июня во время выселения жителей из многоквартирного дома сочинский житель Вартан Кочиян открыл стрельбу в приставов. От полученных ранений приставы скончались на месте. 378