МЧС Абхазии рассказало об инциденте со сгоревшим автомобилем в Сухуме

СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Автомобиль загорелся в центре Сухума в ночь на 22 июня, сообщили Sputnik в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии во вторник 22 июня.
Машина была припаркована в центре Сухума по проспекту Аиааира, 43.
"Пожарные выехали на место в 03:47 ночи, был сигнал о том, что загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser, в течение нескольких минут пожар был потушен. Пожар был в моторном отсеке автомобиля", - рассказали в ведомстве.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что подожгли автомобиль бывшего вице-президента страны, председателя политической партии "Апсны" Виталия Габния. Также появились кадры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент поджога машины.
Как сообщили в МВД, на данный момент оперативники собирают материал по инциденту.