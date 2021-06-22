МЧС Абхазии рассказало об инциденте со сгоревшим автомобилем в Сухуме

Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого неизвестный поджигает машину в одном из сухумских дворов. По неподтвержденной информации, автомобиль принадлежит экс-вице-президенту, председателю политпартии "Апсны" Виталию Габния.

СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Автомобиль загорелся в центре Сухума в ночь на 22 июня, сообщили Sputnik в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии во вторник 22 июня.

Машина была припаркована в центре Сухума по проспекту Аиааира, 43.

"Пожарные выехали на место в 03:47 ночи, был сигнал о том, что загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser, в течение нескольких минут пожар был потушен. Пожар был в моторном отсеке автомобиля", - рассказали в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что подожгли автомобиль бывшего вице-президента страны, председателя политической партии "Апсны" Виталия Габния. Также появились кадры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент поджога машины.

Как сообщили в МВД, на данный момент оперативники собирают материал по инциденту.