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МЧС Абхазии рассказало об инциденте со сгоревшим автомобилем в Сухуме

© Sputnik / Леон Адлейба
Происшествия
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Sputnik Абхазия
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Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого неизвестный поджигает машину в одном из сухумских дворов. По неподтвержденной информации, автомобиль принадлежит экс-вице-президенту, председателю политпартии "Апсны" Виталию Габния.

СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Автомобиль загорелся в центре Сухума в ночь на 22 июня, сообщили Sputnik в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии во вторник 22 июня.

Машина была припаркована в центре Сухума по проспекту Аиааира, 43.

"Пожарные выехали на место в 03:47 ночи, был сигнал о том, что загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser, в течение нескольких минут пожар был потушен. Пожар был в моторном отсеке автомобиля", - рассказали в ведомстве. 

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что подожгли автомобиль бывшего вице-президента страны, председателя политической партии "Апсны"  Виталия Габния. Также появились кадры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент поджога машины.

Как сообщили в МВД, на данный момент оперативники собирают материал по инциденту.   

 

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