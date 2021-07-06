Туристку из Петербурга и троих ее детей унесло в море в Гагре

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Российскую туристку и троих ее детей унесло в море, сообщает МЧС Абхазии. Сигнал о бедствии поступил в спасательное ведомство в 10:55 6 июля.

Отмечается, что туристка из Санкт-Петербурга Тамара Молчанова, 1985 года рождения, ее дети 2013, 2016 и 2018 годов рождения.

По данным МЧС, женщина с детьми отдыхала в одном из домов отдыха Гагрского района. Персонал гостиницы категорически запретил ей купаться в штормящем море с высотой волн до двух метров. Однако Молчанова направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили в МЧС. К месту происшествия в экстренном порядке прибыли спасатели и водолазы ГИМС МЧС Абхазии.

До приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогла выловить из течения реки одного из детей. А мать и двоих детей унесло в море. Двух остальных детей удалось спасти уже из моря. Однако один ребенок, 2018 года рождения, скончался в больнице.

Поиски Молчановой продолжаются.

Накануне в Гагре утонул еще один российский турист, который купался в шторм.