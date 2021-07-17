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Двое убиты в перестрелке в Сухуме

© Sputnik / Илона Хварцкия
Происшествия
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20210717/1032860491/Dvoe-ubity-v-perestrelke-v-Sukhume.html

Перестрелка произошла в Новом районе в Сухуме примерно в 20:00 в субботу 17 июля, рассказала одна из жительниц близлежащих домов.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Двое мужчин были убиты в ходе перестрелки в Новом районе в Сухуме вечером 17 июля, об этом Sputnik рассказала очевидец событий, жительница близлежащих домов, пожелавшая остаться не названной.

По информации женщины, проходящего мимо мужчину задело пулей, ему оказывают помощь в Республиканской больнице.

В службе Скорой помощи сообщили, что пострадавших увезли еще до их приезда. Сколько их было и кто они, в службе не знают.

Официальной информации от правоохранительных органов пока нет.

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