Двое убиты в перестрелке в Сухуме

Перестрелка произошла в Новом районе в Сухуме примерно в 20:00 в субботу 17 июля, рассказала одна из жительниц близлежащих домов.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Двое мужчин были убиты в ходе перестрелки в Новом районе в Сухуме вечером 17 июля, об этом Sputnik рассказала очевидец событий, жительница близлежащих домов, пожелавшая остаться не названной.

По информации женщины, проходящего мимо мужчину задело пулей, ему оказывают помощь в Республиканской больнице.

В службе Скорой помощи сообщили, что пострадавших увезли еще до их приезда. Сколько их было и кто они, в службе не знают.

Официальной информации от правоохранительных органов пока нет.