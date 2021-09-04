В Сочи загорелась жилая многоэтажка

Происшествия
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К ликвидации возгорания было привлечено 20 человек личного состава и пять единиц техники.
СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Пожар произошел в квартире в многоэтажном доме на улице Демократическая в Адлере, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
Из дома эвакуировали 70 человек, никто не пострадал.
Пожарные прибыли на место происшествия в 12:52. К ликвидации возгорания было привлечено 20 человек личного состава и пять единиц техники.
Пожар был ликвидирован в течение получаса.