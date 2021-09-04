В Сочи загорелась жилая многоэтажка

К ликвидации возгорания было привлечено 20 человек личного состава и пять единиц техники.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Пожар произошел в квартире в многоэтажном доме на улице Демократическая в Адлере, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Из дома эвакуировали 70 человек, никто не пострадал.

Пожарные прибыли на место происшествия в 12:52. К ликвидации возгорания было привлечено 20 человек личного состава и пять единиц техники.

Пожар был ликвидирован в течение получаса.