19:27 04 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.85
  • EUR86.54
Поиск

В Сочи загорелась жилая многоэтажка

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Происшествия
Получить короткую ссылку
263 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/1d/1032517586.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20210904/1033152230/V-Sochi-zagorelas-zhilaya-mnogoetazhka.html

К ликвидации возгорания было привлечено 20 человек личного состава и пять единиц техники.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Пожар произошел в квартире в многоэтажном доме на улице Демократическая в Адлере, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Из дома эвакуировали 70 человек, никто не пострадал.

Пожарные прибыли на место происшествия в 12:52. К ликвидации возгорания было привлечено 20 человек личного состава и пять единиц техники.

Пожар был ликвидирован в течение получаса.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Топ-10 самых красивых дворцов мира по золотому сечению
"Тяжелые случаи участились": реаниматолог о заболеваемости коронавирусом
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться