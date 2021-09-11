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Российский турист сорвался со смотровой площадки в Гагре

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20210911/1033190184/Rossiyskiy-turist-sorvalsya-so-smotrovoy-ploschadki-v-Gagre.html

Пострадавший доставлен в Гагрскую районную больницу, он получил многочисленные травмы и повреждения.

СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Двадцатидевятилетний житель Воронежа Сергей Пучков сорвался со смотровой площадки в Гагре и скатился с обрыва не менее чем на 100 метров к морю, сообщает МЧС Абхазии.

Инцидент произошел накануне поздно ночью. Сигнал о происшествии поступил в спасательное ведомство в час ночи.

Сотрудники Гагрского ПСО на лодке переправили пострадавшего с труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали его медикам. Отмечается, что Пучков доставлен в Гагрскую районную больницу с многочисленными травмами и повреждениями.

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