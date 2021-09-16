Пожар произошел в автосервисе в Сухуме, сгорели две машины

Происшествия
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На ликвидацию пожара было направлено три пожарных расчета спасательного отделения ПСЧ Сухума.
СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Пожар в автосервисе на улице Гумистинская в Сухуме произошел накануне вечером, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
В результате сгорели три автобокса общей площадью 150 квадратных метров и два автомобиля Mercedes W140 и Honda Fit.
Пожар в автосервисе по улице Гумистинской
Возгорание ликвидировали силами трех пожарных расчетов и одного спасательного отделения пажарно-спасательной части Сухума.