Пожар произошел в автосервисе в Сухуме, сгорели две машины

На ликвидацию пожара было направлено три пожарных расчета спасательного отделения ПСЧ Сухума.

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Пожар в автосервисе на улице Гумистинская в Сухуме произошел накануне вечером, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

В результате сгорели три автобокса общей площадью 150 квадратных метров и два автомобиля Mercedes W140 и Honda Fit.

© Foto / МЧС РА Пожар в автосервисе по улице Гумистинской

Возгорание ликвидировали силами трех пожарных расчетов и одного спасательного отделения пажарно-спасательной части Сухума.