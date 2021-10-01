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МВД Абхазии: депутат Парламента открыл стрельбу на набережной в Сухуме

© Sputnik / Леон Адлейба
Происшествия
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Sputnik Абхазия
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Инцидент с участием депутата Парламента Абхазии произошел на набережной Сухума вечером 30 сентября.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Депутат Парламента Абхазии Гарри Кокая совершил пять выстрелов в воздух из пистолета вечером 30 сентября, об этом сообщает пресс-служба МВД республики. 

Инцидент с участием парламентария произошел в 22:15 30 сентября на территории, прилегающей к ресторану "Rina" на набережной Махаджиров в Сухуме.

Выстрелы были произведены из пистолета конструкции "Glock" калибра 9 на 19 миллиметров.

© Foto / Facebook/Милиция Абхазии
Пистолета конструкции «Glock» калибра 9х19мм

Как пишет пресс-служба ведомства, Кокая произвел выстрелы в воздух, "осознавая, что данная территория является общественным местом, имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка и выражая явное неуважение к обществу, в присутствии прохожих граждан".

В дальнейшем Кокая, по данным МВД, проявил агрессию к сотрудникам милиции и отказался предъявить огнестрельное оружие. После чего между депутатом и сотрудниками милиции возник конфликт, Кокая покинул место преступления и скрылся.

В ходе производства осмотра места происшествия у входа в ресторан "Rina" были обнаружены и изъяты пять стреляных гильз калибра 9 миллиметров, на территории, прилегающей к набережной Махаджиров, на улице Когония был обнаружен и изъят пистолет конструкции "Glock" калибра 9 на 19 миллиметров.

Согласно данным Управления по обеспечению безопасности МВД, пистолет системы "Glock" зарегистрирован бессрочно за гражданином Гарри Кокая и поставлен на учет 05 марта 2020 года.

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