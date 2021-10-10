Автомобиль с Ксенией Собчак совершил смертельное ДТП в Сочи

Двое человек пострадали и один погиб в результате аварии, случившейся накануне вечером в Адлере.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП, в результате которого погибла 35-летняя женщина, сообщает RT.

ДТП случилось вечером 9 октября по дороге из Адлера в Красную Поляну, уточняется на странице ДТП и ЧП Сочи в Instagram. Отмечается, что водитель Mercedes S 500 во время обгона выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Volkswagen, который от удара отбросило на автобус.

В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen, еще одна пассажирка и водитель иномарки госпитализированы. Пассажирам автобуса медицинская помощь не понадобилась.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.