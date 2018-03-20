Большой интерес к Абхазии: участники MITT рассказали о форуме

Заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба рассказал, что на Международной туристической выставке MITT в Москве республика приняла участие в третий раз.

На туристическую выставку поехали представители туристически-экскурсионных организаций, которые представили свои услуги на консолидированном стенде Абхазии, заметил Ахба.

Начальник управления по туризму ТПП Абхазии Инара Даурова рассказала, что Торгово-промышленная палата представляла широкий спектр алкогольной, пищевой, печатной, сувенирной продукции, производимой в республике.

"Посетители выставки с большим удовольствием пробовали экологически чистую продукцию наших отечественных производителей, это различные абхазские вина, водка, сыры разных сортов, орех, фрукты и многое другое. Абхазия является для россиян популярным курортом, поэтому важным аспектом для увеличения турпотока является разработка новых туристических маршрутов", — уверена Даурова.

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина поблагодарила Министерство по курортам и туризму республики за уникальную возможность в третий раз принять участие в туристической выставке в Москве.

"Это уникальный инструмент для сотрудничества и взаимного духовного обогащения. На выставке мы все были в одной "лодке", мы представляли Республику Абхазия, я думаю, что заняли достойное место. Стенд посетили практически все делегации, которые участвовали в выставке, Абхазия всегда всех интересует своей самобытностью, культурой, и интерес к ней очень большой", — подчеркнула Калягина.