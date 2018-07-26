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Показать себя и наладить связи: абхазская делегация рассказала об итогах фестиваля Абаза

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© Sputnik Зафас Гамгия, Асмат Цвижба

Пресс-конференция, посвященная участию абхазской делегации в фестивале Абаза и Днях культуры в Карачаево-Черкесской республике, прошла в Sputnik 26 июля.

Абхазская делегация  с 21 по 23 июля приняла участие в фестивале абхазо-абазинской культуры Абаза и Днях культуры в Карачаево-Черкесской республике.

В составе делегации было 29 человек. Спортсмены, певцы и творческие коллективы представили на фестивале культуру и познакомили участников с историей Абхазии.

По словам главы абхазской делегации в КЧР Нури Кварчия в этом году фестиваль расширил географические рамки.

"Пятый год подряд проходит подобный фестиваль и коллективы, спортивные команды из Абхазии постоянно принимают в нем участие. Это был особый фестиваль, рамки его расширились, принимали участие команды из КЧР, Абхазии, Турции и Иордании. Нашу республику представляли спортивные команды и исполнители эстрадной песни. Нас порадовали волейболистки из Гудауты, которые показали блестящую игру и стали чемпионами", — рассказал Кварчия.

Руководитель общественной организации Алашара  Аляс Айба.отметил, что впервые в фестивале приняли участие представители абхазских диаспор за рубежом, а также абазинская команда из Кабардино-Балкарии. Был также организован телемост Сухум-Черкесск-Иордания-Адапазары.

По словам капитана сборной команды Абхазии в играх, Дмитрий Квициния, абхазские спортсмены активно участвовали во всех представленных дисциплинах.

"Во всех видах спорта мы активно участвовали. Мы стабильно входили в десятку по всем видам спорта", — рассказал он.

Женская сборная команда по волейболу заняла первое место в играх.

"Мы ехали с целью познакомиться с нашими братьями абазинами. В целом наша поездка удалась. Приняли нас очень тепло, спасибо всем организаторам и участникам", — скала капитан команды Амра Лакоя.

Фестиваль Абаза и Дни культуры проходили в Карачаево-Черкесской республике с 21 по 23 июля  и были в том числе приурочены ко Дню государственного флага Абхазии.




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