Показать себя и наладить связи: абхазская делегация рассказала об итогах фестиваля Абаза

Абхазская делегация с 21 по 23 июля приняла участие в фестивале абхазо-абазинской культуры Абаза и Днях культуры в Карачаево-Черкесской республике.
В составе делегации было 29 человек. Спортсмены, певцы и творческие коллективы представили на фестивале культуру и познакомили участников с историей Абхазии.
По словам главы абхазской делегации в КЧР Нури Кварчия в этом году фестиваль расширил географические рамки.
"Пятый год подряд проходит подобный фестиваль и коллективы, спортивные команды из Абхазии постоянно принимают в нем участие. Это был особый фестиваль, рамки его расширились, принимали участие команды из КЧР, Абхазии, Турции и Иордании. Нашу республику представляли спортивные команды и исполнители эстрадной песни. Нас порадовали волейболистки из Гудауты, которые показали блестящую игру и стали чемпионами", — рассказал Кварчия.
Руководитель общественной организации Алашара Аляс Айба.отметил, что впервые в фестивале приняли участие представители абхазских диаспор за рубежом, а также абазинская команда из Кабардино-Балкарии. Был также организован телемост Сухум-Черкесск-Иордания-Адапазары.
По словам капитана сборной команды Абхазии в играх, Дмитрий Квициния, абхазские спортсмены активно участвовали во всех представленных дисциплинах.
"Во всех видах спорта мы активно участвовали. Мы стабильно входили в десятку по всем видам спорта", — рассказал он.
Женская сборная команда по волейболу заняла первое место в играх.
"Мы ехали с целью познакомиться с нашими братьями абазинами. В целом наша поездка удалась. Приняли нас очень тепло, спасибо всем организаторам и участникам", — скала капитан команды Амра Лакоя.
Фестиваль Абаза и Дни культуры проходили в Карачаево-Черкесской республике с 21 по 23 июля и были в том числе приурочены ко Дню государственного флага Абхазии.