Грузины нас боялись: абхазские журналисты рассказали о боях на информационном фронте

По словам председателя Союза журналистов Абхазии, Руслана Хашига в условиях войны Абхазское телевидение и радио уже 14 августа 1992 года успело перенести все техническое оборудование в Гудауту. Всего в годы войны в штате АГТРК было 80 человек.

"Главной задачей телевидения и радио было осветить то, что действительно происходило в стране, на всех фронтах и мы работали 24 часа в сутки. Даже на фронте были смены, а мы каждый день, вне зависимости от того, что происходило в стране, выходили в эфир. Потому что мы были единственным источником информации", — отметил Хашиг.

Фотограф Ибрагим Чкадуа во время войны успел сделать много архивных снимков, но были и те, которые остались только в памяти.

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"Я очень жалею, что не успел снять вертолет, который позже сбили, не успел снять, как люди садились в него. Так случилось, что в этот момент я оказался рядом. Я не снял, потому что видел мучения этих людей, видимо, в тот момент мне не хватило профессионального "цинизма"", — сказал фотограф.

Журналистка Екатерина Бебия в годы войны работала редактором Абхазского радио. По ее словам, именно радио было самым важным источником информации в военной Абхазии, которое работало не только для абхазской публики.

"В оккупированном Сухуме радио слушали не только абхазы, но и оставшиеся грузины. Редактором грузинской версии радио был Ачукба Тимур, который владел грузинским языком. И грузины слушали нас, и боялись, потому что радио говорило правду",- отметила она.