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Со слезами на глазах: свет на судьбу красноармейца Баграта Ардзинба пролили в Sputnik

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Первые сведения о пропавшем без вести в годы Великой Отечественной войны солдате из Абхазии Баграте Ардзинба удалось найти в Крыму в апреле 2019 года.

По данным сайта "Память народа", Баграт Ардзинба, 1906 года рождения, был призван на фронт в июле 1941 года Гудаутским районным военным комиссариатом. По донесениям, уточняющим потери, он пропал без вести в ноябре 1942 года и в феврале 1943 года по этой же причине был исключен из списков военнослужащих.

Мактина Ардзинба - внучка Баграта Ардзинба, красноармейца из гудаутского села Дурипш
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первые сведения о пропавшем без вести красноармейце из Абхазии найдены в Крыму

В 1948 году Гудаутским комиссариатом супруге Ардзинба были выданы справки о том, что он действительно был призван в ряды Красной армии и пропал без вести.

В опубликованных Минобороны России архивных документах, информации о части и роде войск, в которых служил Баграт Ардзинба, нет. Исходя из исторических сведений, есть предположение о том, что он мог стать участником обороны подземного гарнизона Аджи-Мушкай, либо переправиться в Керчь и пропасть без вести, погибнуть во время переправы на Таманском берегу.

"В известных списках защитников Аджи-Мушкайских каменоломен пока не удалось обнаружить имя вашего родственника, однако эти списки пополняются буквально каждый день. Данным письмом Министерства культуры Республики Крым мы высказываем предположение, что ваш дед захоронен в могиле Неизвестного солдата на Митридате", - зачитала ответ Минкультуры Республики Крым на запрос внучки красноармейца из Абхазии Мактины Ардзинба координатор проекта "Карта гостя Крыма и Севастополя".  



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