Что можно найти, заглянув в рюкзак абхазского археолога: вы удивитесь

Группа абхазских археологов Дмитрий Счастный, Шандор Кайтан и Дмитрий Авидзба с 1 июня приступили к проекту исследования Великой Абхазской стены. Главная задача ученых – определить дату строительства оборонительного сооружения и узнать, кто ее построил.

Каждая экспедиция исследователей будет длиться не менее десяти дней. Сколько именно будет предпринято экспедиций в горные районы Абхазии пока не сообщается. По словам ученых, в ходе исследований нужно быть готовым к любым неожиданностям, поэтому в рюкзаке у археологов есть все необходимые снасти.

В набор современного археолога входит фотоаппарат, на который фиксируются новые объекты и найденные артефакты, две измерительные рулетки, GPS-навигатор.

"Без навигатора не обходится ни одна археологическая экспедиция. Навигатор нужен не только для того, чтобы фиксировать не только объекты, но и все раскопки, которые проводятся. Все координаты затем заносятся в отчет. Современный археолог должен идти в ногу со временем", – объяснил историк Шандор Кайтан.

Несмотря на новые технологии, в рюкзаке у исследователей все еще хранятся блокноты – дневники археологов, куда они записывают свои мысли, делают зарисовки объектов.

Не обходятся ученые без колющих и режущих. В арсенале у исследователей мачете и цалда.

Великая Абхазская стена – третья по протяженности в мире после Китайской и Горганской. Ее длина 160 километров.

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта.