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Что можно найти, заглянув в рюкзак абхазского археолога: вы удивитесь

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© Sputnik

Пресс-конференция, посвященная исследованию Великой Абхазской стены, прошла в пресс-центре Sputnik 28 июня.

Группа абхазских археологов Дмитрий Счастный, Шандор Кайтан и Дмитрий Авидзба с 1 июня приступили к проекту исследования Великой Абхазской стены. Главная задача ученых – определить дату строительства оборонительного сооружения и узнать, кто ее построил.

Каждая экспедиция исследователей будет длиться не менее десяти дней. Сколько именно будет предпринято экспедиций в горные районы Абхазии пока не сообщается. По словам ученых, в ходе исследований нужно быть готовым к любым неожиданностям, поэтому в рюкзаке у археологов есть все необходимые снасти.

© Foto / предоставлено инициативной группой проекта "Тайны великой абхазской стены"
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В набор современного археолога входит фотоаппарат, на который фиксируются новые объекты и найденные артефакты, две измерительные рулетки, GPS-навигатор.

"Без навигатора не обходится ни одна археологическая экспедиция. Навигатор нужен не только для того, чтобы фиксировать не только объекты, но и все раскопки, которые проводятся. Все координаты затем заносятся в отчет. Современный археолог должен идти в ногу со временем", – объяснил историк Шандор Кайтан.

Несмотря на новые технологии, в рюкзаке у исследователей все еще хранятся блокноты – дневники археологов, куда они записывают свои мысли, делают зарисовки объектов.

Не обходятся ученые без колющих и режущих. В арсенале у исследователей мачете и цалда.

Великая Абхазская стена – третья по протяженности в мире после Китайской и Горганской. Ее длина 160 километров.

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта.



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