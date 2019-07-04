Цель есть, нужна поддержка: Тужба призвал помочь молодым шахматистам

На пресс-конференции в Sputnik Абхазия президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба отметил, что интерес к шахматам в республике с каждым годом растет. Сегодня уже готовые есть талантливые игроки, которые могут стать мастерами международного уровня. В пример он привел действующего чемпиона Абхазии по шахматам Тристана Кварацхелия.

Тужба обратил внимание на то, что без поддержки правительства талантливые юные шахматисты не смогут выйти на международный уровень.

"Наша цель – подготовить первого абхазского мастера по шахматам международного класса. Сейчас есть уже явно готовый талант (Тристан Кварацхелия – прим.), которому надо открыть дорогу. В профессиональном спорте трудно пробиваться к вершинам без помощи общественности, без помощи родителей и без помощи государства", – отметил он.

XVI Международный шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2019" пройдет в Абхазии с 22 июля по 20 августа в трех городах Абхазии: Гагре, Гудауте и Сухуме. В рамках фестиваля состоится благотворительная цветочная выставка в поддержку подопечных фонда "Киараз". Выставку проводит президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.