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Цель есть, нужна поддержка: Тужба призвал помочь молодым шахматистам

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© Sputnik / Акоп Кущян

Пресс-конференция, посвященная предстоящему Международному шахматному турниру Abkhazia Open-2019, состоялась в Sputnik в четверг 4 июля.

На пресс-конференции в Sputnik Абхазия президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба отметил, что интерес к шахматам в республике с каждым годом растет. Сегодня уже готовые есть талантливые игроки, которые могут стать мастерами международного уровня. В пример он привел действующего чемпиона Абхазии по шахматам Тристана Кварацхелия.

Шахматная доска.
© flickr.com
Шахматный марафон: "Abkhazia Open-2019" пройдет в трех городах Абхазии

Тужба обратил внимание на то, что без поддержки правительства талантливые юные шахматисты не смогут выйти на международный уровень.

"Наша цель – подготовить первого абхазского мастера по шахматам международного класса. Сейчас есть уже явно готовый талант (Тристан Кварацхелия – прим.), которому надо открыть дорогу. В профессиональном спорте трудно пробиваться к вершинам без помощи общественности, без помощи родителей и без помощи государства", – отметил он.

XVI Международный шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2019" пройдет в Абхазии с 22 июля по 20 августа в трех городах Абхазии: Гагре, Гудауте и Сухуме. В рамках фестиваля состоится благотворительная цветочная выставка в поддержку подопечных фонда "Киараз". Выставку проводит президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

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Теги:
шахматы, Константин Тужба


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