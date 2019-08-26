Наблюдатели из России рассказали о настроениях избирателей на выборах в Абахзии

Члены Совета Федерации России, прибывшие на выборы президента Абхазии в качестве наблюдателей, ответили на вопросы журналистов в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Руководитель делегации, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин рассказал в пресс-центре Sputnik Абхазия, что делегация посетила 24 избирательных участка, в том числе и в дальних районах республики.

"Мы считаем, что выборы в Абхазии прошли открыто, демократично, в соответствии с законодательством республики о выборах. Избирательные участки работали слаженно, нами не зафиксировано каких-либо существенных замечаний, которые могли бы повлиять на итоги выборов, тем более на общие результаты голосования", - заметил он.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в день проведения выборов посетила избирательные участки в Новом Афоне, и, по ее словам, избирательный процесс проходил прозрачно в соответствии с международными стандартами.

"Несомненно, наблюдение за выборами является достаточно действенным инструментам для поддержки прав и свобод граждан. Общение с избирателями подтвердил тот факт, что народ настроен на преобразование и никаких ограничений прав и свобод не было зафиксировано", - сказала наблюдатель.

Наблюдатель Михаил Козлов отметил организацию безопасности во время голосования на выборах президента Абхазии. Член Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев сказал, активность избирателей до обеда была достаточно высокой.