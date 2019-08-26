20:43 26 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.97
  • EUR73.40
Поиск
Видео из пресс-центра

Наблюдатели из России рассказали о настроениях избирателей на выборах в Абахзии

Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (154)
18 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik

Члены Совета Федерации России, прибывшие на выборы президента Абхазии в качестве наблюдателей, ответили на вопросы журналистов в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Руководитель делегации, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин рассказал в пресс-центре Sputnik Абхазия, что делегация посетила 24 избирательных участка, в том числе и в дальних районах республики.

"Мы считаем, что выборы в Абхазии прошли открыто, демократично, в соответствии с законодательством республики о выборах. Избирательные участки работали слаженно, нами не зафиксировано каких-либо существенных замечаний, которые могли бы повлиять на итоги выборов, тем более на общие результаты голосования", - заметил он.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в день проведения выборов посетила избирательные участки в Новом Афоне, и, по ее словам, избирательный процесс проходил прозрачно в соответствии с международными стандартами.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Законно и открыто: сенаторы из России оценили выборы президента Абхазии

"Несомненно, наблюдение за выборами является достаточно действенным инструментам для поддержки прав и свобод граждан. Общение с избирателями подтвердил тот факт, что народ настроен на преобразование и никаких ограничений прав и свобод не было зафиксировано", - сказала наблюдатель.

Наблюдатель Михаил Козлов отметил организацию безопасности во время голосования на выборах президента Абхазии. Член Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев сказал, активность избирателей до обеда была достаточно высокой.

Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (154)

По теме

Члены Совфеда России поделятся наблюдениями о ходе выборов президента Абхазии
Наблюдатели от Совфеда России поздравили народ Абхазии с Днем признания
Сенатор Совфеда о санкциях США: запад будет "бодаться" с Россией до последнего
Поделились наблюдениями: сенаторы Совфеда России рассказали о выборах в Абхазии
Теги:
выборы президента Абхазии, Совет Федерации РФ


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Великие" и ужасные: самые впечатляющие фото рекордсменов книги Гиннесса
Сложный пилотаж: видео тренировочного полета истребителей Су-30СМ над Крымом
В цифрах: предварительные итоги президентской гонки в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia