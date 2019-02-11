Некрасов: афганцы не принимают чужаков

Руководитель Российского центра науки и культуры в Кабуле Вячеслав Некрасов рассказывает об особенностях террористического движения "Талибан"*, оценивает вероятность внешней экспансии в отношении стран Центральной Азии.

"Капсулированные" афганские проблемы Афганистана до недавнего времени не создавали угроз безопасности соседям, однако многое изменилось после активизации террористических ячеек ИГ*, состоящих преимущественно из иностранных граждан. Чужаки наращивают влияние на афганской земле, ведут боевые действия с местными террористическими группировками талибов, и планируют возродить средневековый халифат в Центральной Азии.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ и ряде других стран.