Некрасов: война в Афганистане сместилась в северные провинции

В интервью Sputnik руководитель Российского центра науки и культуры в Кабуле Вячеслав Некрасов объяснил, почему соседним странам не стоит бояться капсулированного Афганистана.

"От чисто афганского движения талибов я ни разу не слышал заявлений о внешней экспансии, пересечении границ, распространении идей и т.д." - заявил эксперт.

Однако, по словам Некрасова, подобные заявления исходят от террористических группировок, таких как ИГ*, но подобные организации могут лишь воспользоваться территорией Афганистана для проведения своих враждебных акций. "У самих афганцев таких помыслов не наблюдается", подчеркнул Некрасов.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ и ряде других стран.