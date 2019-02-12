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Афганистан: 30 лет в ожидании мира

Почему началась война в Афганистане, или Товарищ и предатель

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Темы:
Афган.Online (1)
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Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год. Исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото. Смотрите первую серию.

В 1978 году в результате Апрельской революции к власти в Афганистане пришла Народно-демократическая партия, которая провозгласила страну Демократической Республикой Афганистан. Президентом стал Нур Мохаммад Тараки.

Новая власть пытается провести реформы, которые сократили бы экономическое и социальное отставание страны, сделали бы ее светским социалистическим государством, однако сталкивается с настойчивым сопротивлением исламской оппозиции.

Гражданская война продолжается больше года, на подмогу оппозиции приходят более четырех тысяч иранских стражей исламской революции. Их целью становится Герат, который в случае падения откроет дорогу к Кабулу.

Поддерживают оппозиционеров и власти Пакистана, приводя в боевую готовность свои войска в районе Кандагара.

Тараки просит помощи у Советского Союза. Несмотря на дружественные отношения с самим Брежневым и подписанный договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве, СССР не хочет втягиваться в войну, но понимает необходимость держать под контролем ситуацию в Афганистане. Создается спецкомиссия Политбюро.

Гератский мятеж подавлен.

Американцы не остаются в стороне и поддерживают мятежников, проводят пропаганду, американская общественность обеспокоена судьбой афганского народа.

Власти США работают над планом, который позволит заманить русских в "афганский капкан", подтолкнуть к военному вмешательству, чтобы устроить им "их собственный Вьетнам".

Моджахеды, спонсируемые американцами, последовательно усиливают натиск, что приводит к мятежам в армии, недовольству внутри самой Народно-демократической партии.

У действующего лидера усложняются отношения с одним из самых близких последователей, министром иностранных дел Хафизуллой Амином.

Тараки неудачно выбирает время для путешествия, отправляется в Гавану, затем в Москву, где Брежнев предупреждает его о том, что Амин готовит заговор. По возвращении Тараки пытается предотвратить переворот, приглашает Амина к себе во дворец. Дело доходит до перестрелки, но Амину удается уйти.

Внезапно пропадает Тараки, Амин убеждает всех, что тот находится на лечении, однако позже выясняется, что офицеры задушили Тараки подушками. Этой новостью ошарашены в Москве. Амин приходит к власти, и начинает массовые репрессии.

В Союзе узнают о связях Амина с ЦРУ, его признают опасным для СССР и решают свергнуть. Приемником убитого Тараки видят Бабрака Кармаля.

12 декабря 1979 года принято решение о вводе советских войск в Афганистан.

Как это было на самом деле

При поддержке США соседи Афганистана в конце 1970-х стремились поделить страну на зоны влияния. Американцы оружием и деньгами поддерживали афганских мятежников.

Афганское руководство неоднократно обращалось за помощью к СССР, и в 1979 году Москва решила ввести войска на территорию дружественной страны. Девять лет пребывания советских войск в Афганистане позволили укрепить власть в Кабуле, помочь экономике. Страна далее могла решать свои проблемы сама. Советские войска на основе Женевского соглашения вернулись на родину в феврале 1989 года.

Война в Афганистане не завершилась. США и некоторые арабские страны продолжили финансировать базы боевиков в Пакистане. Правительство страны свергли полевые командиры, но и они затем потерпели поражение от террористического движения "Талибан"*. В Афганистан на многие годы пришли США и их союзники, но за 17 лет их пребывания страна все глубже погружается в хаос.
* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.

Темы:
Афган.Online (1)

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    Смотрите мобильный сериал о том, почему и как началась война в Афганистане, как развивались события после ввода в 1979 году советских войск в страну, и как изменился Афганистан за последние 30 лет.

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