Как отметил сенатор, сегодня к коллективному Западу гораздо больше вопросов, чем каких-либо положительных оценок. За последние 17 лет озвученные цели так и не достигнуты: мир в Афганистане не наступил, экономика находится в упадке, не решена проблема наркотрафика. По словам Кондратьева, за этот период производство опиума в Афганистане выросло более чем в 40 раз: сейчас практически 90% опиумного сырья в мире производится именно здесь.

Сенатор подчеркнул, что стабилизировать ситуацию в стране нельзя одними переговорами или обещаниями культурного развития. Нужно решать экономические проблемы: только так можно будет вернуть мир на территорию Афганистана, а людям - веру в будущее и возможность зарабатывать мирным трудом.