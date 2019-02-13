Война и смерть: с чем столкнулся "комиссар Каттани" на съемках "Афганского излома"

Первым советским фильмом о воинах-интернационалистах стал "Афганский излом". Фильм был снят непосредственно после вывода войск. Режиссер Владимир Бортко взялся за афганскую тему после экранизации "Собачьего сердца" Михаила Булгакова. Главную роль в "Афганском изломе" сыграл итальянский актер Микеле Плачидо – известный всему СССР по роли комиссара Каттани из сериала "Спрут".

Корреспондент Sputnik попросил Владимира Бортко вспомнить "Афганский излом" и раскрыть тайны его появления на свет.

Лев Рыжков, Sputnik

Какого хрена мы там делаем?

По словам режиссера, работа над фильмом началась на самом излете военных действий.

"Время было очень непростое, - вспоминает Владимир Бортко. - Время, когда у нас в стране все старое закончилось, а нового вообще не появилось. Подходила к концу война в Афганистане. Что мы о ней знали? По телевизору нам показывали, как солдаты там хлеб раздают и сажают деревья".

Было понятно, что благостная телекартинка – далеко не вся правда. К 1989 году, когда началась работа над фильмом, вся страна уже понимала, что война в Афганистане гораздо страшнее, чем о ней рассказывают по телевизору.

© Foto / Ленфильм Кадр из фильма "Афганский излом"

"Я захотел снять фильм про это, - рассказывает Владимир Бортко. – Мне даже сделали вызов в Афганистан, и я полетел туда, смотреть на все это. И первое, что я подумал, сходя с трапа самолета, глядя на всю эту пыль и нищету: "Какого хрена мы тут делаем?" Я был переполнен неприятием нашего пребывания там. Впоследствии я резко пересмотрел свои позиции по этому поводу".

Что делал комиссар Каттани в советском Душанбе?

Международная суперзвезда того времени Микеле Плачидо, конечно же, появился в фильме не просто так. Дело в том, что фильм делался вместе с итальянцами.

© Foto / Ленфильм Кадр из фильма "Афганский излом"

"Денег у нас в стране в то время не было вообще никаких, - вспоминает Владимир Бортко. - Зато мы были очень любимы на Западе, поскольку рушили свою страну. И итальянцы решили нам помочь деньгами. А что такое снимать вместе с итальянцами? Совместное производство подразумевает ряд условий. В частности, надо было использовать, как минимум, одного итальянского актера. Я выбрал Микеле Плачидо. Его знал весь Советский Союз, поскольку недавно по телевидению прошел сериал "Спрут".

Условия для итальянской суперзвезды были созданы отнюдь не оранжерейные. Микеле Плачидо успел пожить в Советском Союзе. И не где-нибудь, а в Душанбе. Бравый и чуть печальный комиссар Каттани сполна вкусил бытовой неразберихи и в какой-то момент попал в настоящую боевую переделку.

"Я посмотрел на него - парень хороший, - рассказывает Владимир Бортко. - И вот мы с ним начали работать. Работали сначала очень даже тяжело, поскольку мы поехали работать в Душанбе. И не то, что приехать-уехать. Мы там жили! Сначала Микеле ничего не понимал. Спрашивал: "А почему так? А почему этак?" "Поживи немножко, сам все поймешь", - говорил я ему. И действительно – довольно скоро он стал все быстро понимать. На втором месяце уже все соображал".

© Foto / Ленфильм Кадр из фильма "Афганский излом"

Так получилось, что именно во время съемок "Афганского излома", в феврале 1990 года в Душанбе начались массовые волнения. Бортко называет их "народным восстанием". Одного из членов съемочной группы – администратора Никиту Матросова – во время беспорядков убили. Было принято решение эвакуировать съемочную группу. Киношников погрузили в военный самолет и переправили в Ташкент.

"Эвакуация проходила в оцеплении солдат, - вспоминает режиссер. – Нас провожала многотысячная толпа агрессивных людей с ножами и другим оружием. Солдаты стреляли поверх толпы трассирующими очередями, просто чтобы сдержать напор. Женщину- монтажера в спешке забрасывали в военный грузовик. А потом - аэродром, самолет и Ташкент. И все мои ребята, наконец, вздохнули спокойно и начали сушить штаны".

Для Микеле Плачидо это, конечно, был экстрим.

"До начала съемок он абсолютно ничего не знал о войне, - рассказывает Бортко. – Жил себе в Италии, ходил в свою тратторию. А в СССР вдруг увидел войну, стрельбу, смертельную опасность. Почувствовал, что это такое. Это были не шутки, все было очень серьезно".

Любовь и гордость

На следующий год съемки продолжились. Вместо Таджикистана съемочная группа отправилась в Туркмению и в Сирию.

"Пару эпизодов мы там сняли, - вспоминает Бортко. – Например, эпизод, когда женщин вывозят в магазин. И Микеле тоже там с нами был".

© Foto / Ленфильм Кадр из фильма "Афганский излом"

Когда же фильм был закончен, выяснилось, что показывать его негде. Советский Союз рухнул и увлек за собой всю систему кинопроката.

"Зрители ушли из кинотеатров в подвалы и вагончики с видеомагнитофонами, где им показывали порнуху, - говорит режиссер. – И, хотя у этого фильма была очень непростая судьба, я люблю "Афганский излом" и горжусь им".

Парадоксально, но фильм, снятый с полным неприятием войны, сейчас производит обратный эффект.

"Да, война – это всегда кровь, мерзость и грязь, - говорит Владимир Бортко. - А кино получилось такое, какое есть. Это антивоенный кинофильм с авторским отношением к войне как к кошмару. Воевали наши ребята хорошо. Я был в Афганистане, я ими гордился. Думал, что ребята – прекрасные, но занимаются не тем, чем надо. Сейчас я понимаю, что они-то как раз честно и доблестно выполняли свой долг".