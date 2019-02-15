Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане

Тридцать лет назад,15 февраля 1989 года, СССР завершил вывод военного контингента из Афганистана. Это событие поставило точку в войне.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Минобороны России рассекретило документы к тридцатилетней годовщине вывода советского контингента из Афганистана. На официальном сайте запустили проект, раскрывающий историю воинских частей и рассказывающий о героях и их подвигах.

В рассекреченных документах говорится о задачах, стоявших перед советскими войсками, о захвате важных документов, крупных складов вооружения и боеприпасов, а также о награждении отличившихся солдат.

На сайте опубликовали в том числе исторические свидетельства того, как строились отношения между военными и мирными жителями.

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Особый интерес, по мнению Минобороны, вызывают учетные карточки некоторых участников боевых действий.

Тридцать лет назад, 15 февраля 1989 года, СССР завершил вывод военного контингента из Афганистана. Это событие поставило точку в войне.

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