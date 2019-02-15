Президент о ветеранах-афганцах: боевой опыт помог выдержать натиск Грузии

Торжественное заседание, посвященное выводу советских войск из Афганистана, состоялось в Минобороны Абхазии в пятницу 15 февраля.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Многие воины, прошедшие Афганистан, стали ядром подразделений Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на торжественной встрече, посвященной 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

"Имея опыт боевых действий, они его очень четко и умело использовали для того, чтобы народ Абхазии выдержал натиск со стороны Грузии и стал победителем", - подчеркнул президент.

Ветераны афганской войны активно участвовали в формировании подразделений Абхазской армии, сказал Хаджимба.

"15 февраля 1989 года из Афганистана были выведены последние войсковые соединения, которые находились там более девяти лет и оказывали ту посильную помощь, которая была необходима афганскому народу", - отметил глава государства.

Рауль Хаджимба напомнил, что в афганской войне погибло свыше 14 тысяч советских солдат и офицеров.

"Из нашей маленькой республики многие были призваны и служили в подразделениях, которые оказывали помощь афганскому народу", - сказал президент Абхазии.

Председатель Абхазского союза ветеранов Афганистана, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Даур Цулукия заверил, что все преклоняются перед матерями, которые потеряли сыновей на войне.

© Sputnik / Валерий Шустов Торт из печенья: как участники афганской войны приняли весть о выводе войск

"Многим из афганцев суждено было стать ветеранами двух войн, солдатами, командирами подразделений, командующими фронтами. Они героически защищали народ Абхазии", - подчеркнул он.

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария поздравил всех ветеранов афганской войны, высоко оценил вклад выходцев из Абхазии в выполнение интернационального долга.

Президент Абхазии вручил ветеранам медаль "30 лет вывода советских войск из Афганистана" и юбилейную медаль "За Победу" в честь 25-летия в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Я попал в Афганистан после прохождения учебы в Казахстане, это было в начале 80-х годов. Я был пехотинцем на войне, со мной был товарищ из Абхазии, нас ранили в бою. В 1981 году мы вынуждены были вернуться в Абхазию", - рассказал ветеран войны в Афганистане Отар Палавандзия.

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года и завершился 15 февраля 1989 года. Территорию Афганистана за это время покинули более 100 тысяч военнослужащих. За десять лет войны погибло свыше 14 тысяч советских солдат. По данным Даура Цулукия, Абхазский союз ветеранов войны в Афганистане насчитывает 140 человек. Тринадцать солдат из Абхазии погибли в Афганистане.