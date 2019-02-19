Чему аплодировал Запад при Горбачеве, или Опасные игры в Афганистане

Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год. Исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото. Смотрите третью серию.

Гражданская война в Афганистане идет уже десять лет. Более полумиллиона жителей страны погибло, шесть миллионов бежали в соседние страны. Генеральный секретарь ЦК НДПА (Народно-демократическая партия Афганистана) Мохаммад Наджибулла объявляет политику национального примирения, мир не наступает. В стране создаются новые политические партии, а раскол в Народно-демократической партии нарастает.

В СССР многие недовольны вводом войск в Афганистан. Приход к власти Михаила Горбачева дает надежду на улучшение отношений с США, однако внутри советского руководства нет единства.

Министерство иностранных дел СССР возглавляет новая фигура - Эдуард Шеварднадзе, который создает себе имидж современного демократичного дипломата, готового идти на уступки, что положительно сказывается на отношениях с Западом.

Душманы продолжают действовать, к тому же не ослабевает поддержка из-за границы - со стороны Пакистана и США. Американцы финансируют и обучают моджахедов, ведут активную информационную войну.

Моджахедами руководит Джалалуддин Хаккани, выходец из племени джадран, которое находится в районе магистрали Гардез-Хост. Они никому не подчиняются, договориться с ними невозможно. В 90-х Хаккани станет одним из лидеров "Талибана"*.

Советские войска оказывают поддержу афганским правительственным войскам. В ноябре 1987 года в районе города Хост готовится крупномасштабная операция "Магистраль". Необходимо прорвать блокаду округа, обеспечить население Хоста продовольствием и необходимыми им товарами. Кроме того, требовалось сорвать планы оппозиции по созданию альтернативного правительства и автономного исламского государства. Через два с половиной месяца операция успешно завершена.

Но моджахеды не унимаются, они обстреливают Кабул ракетами. Активизируется работа баз подготовки боевиков, оживают пути поставки оружия.

Двусторонние отношения Союза и США, а следом вся международная обстановка, меняются после встречи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Рейкьявике в 1986 году.

А уже в 1988 году в Женеве за стол переговоров садятся делегации СССР, США, Афганистана и Пакистана. Соглашение подписано 14 апреля, и описывает отношения между Афганистаном и Пакистаном, основанные на принципе невмешательства во внутренние дела друг друга.

США и Пакистан свои обязательства по соглашению не выполняют и продолжают перебрасывать в Афганистан оружие и вооруженные отряды. Наджибулла, несмотря на непрекращающиеся нападки моджахедов, удерживается у власти во многом благодаря экономической помощи СССР.

По итогам Женевских переговоров 15 мая 1988 года СССР начинает вывод войск. К 15 августа 1988 года половина советских войск была выведена из Афганистана. 15 февраля 1989 года советские войска полностью выведены из страны.

Как это было на самом деле

При поддержке США соседи Афганистана в конце 1970-х стремились поделить страну на зоны влияния. Американцы оружием и деньгами поддерживали афганских мятежников.

Афганское руководство неоднократно обращалось за помощью к СССР, и в 1979 году Москва решила ввести войска на территорию дружественной страны. Девять лет пребывания советских войск в Афганистане позволили укрепить власть в Кабуле, помочь экономике. Страна далее могла решать свои проблемы сама. Советские войска на основе Женевского соглашения вернулись на родину в феврале 1989 года.

Война в Афганистане не завершилась. США и некоторые арабские страны продолжили финансировать базы боевиков в Пакистане. Правительство страны свергли полевые командиры, но и они затем потерпели поражение от террористического движения "Талибан"*. В Афганистан на многие годы пришли США и их союзники, но за 17 лет их пребывания страна все глубже погружается в хаос.

* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.