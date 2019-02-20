Неизвестный Афганистан: увидеть Кабул, когда рассеется тьма

В 2019 году исполняется 30 лет с окончания Афганской войны. Как за эти годы изменилась страна, какая картина предстанет перед глазами редкого туриста в Кабуле, читайте в материале Александра Хроленко.

Александр Хроленко, обозреватель РИА Новости



Предрассветный Кабул выглядит по-настоящему зловещим, непредсказуемым лабиринтом. На пустынных улицах многомиллионного города нет ни людей, ни автомобилей. Центральные кварталы, госучреждения и мечети окружены шестиметровыми стенами из бетонных плит, увенчанными колючей проволокой. Бронеавтомобили, хорошо вооруженные полицейские в черных масках и массивные шлагбаумы блокпостов обостряют ощущение опасности. Для проверки документов здесь останавливают даже машины с дипломатическими номерами.

© Foto / Александр Хороленко Город Кабул

Исламская Республика Афганистан входит в семерку стран чрезвычайного риска. За последние 10 лет здесь убито 28 тысяч и ранено 52 тысячи мирных жителей. По данным Миссии ООН (UNAMA), в Афганистане ежегодно погибают и получают ранения более 10 тысяч мирных граждан. Из двадцати крупнейших на планете терактов 2018 года десять – афганские.

Самая страшная атака произошла в дипломатическом квартале Кабула 31 мая 2017 года – в результате взрыва начиненного взрывчаткой грузовика погибли более 150 человек и около 500 получили ранения. Ежедневно в стычках с боевиками гибнут от 30 до 50 военнослужащих правительственной армии и полиции. Пентагон за 17 лет боевых действий потерял здесь убитыми свыше 3500 военнослужащих.

© Foto / Александр Хороленко Кабульский колорит

А жизнь продолжается, надежда на мир не оставляет людей. Население республики ежедневно увеличивается в среднем на 2000 человек, и в 2018 году афганских детей стало почти на миллион больше. Хороший результат для 36-миллионной страны, и все же неизвестно, как сложится будущее молодого поколения. Неумолимая статистика UNAMA подсказывает, что ежегодно будут гибнуть не менее 800 юных афганцев, и тысячи детей получат ранения.

© Foto / Александр Хороленко Будни Кабула

Кабульская тьма рассеивается, утреннее солнце пробивается сквозь дымный воздух (здесь в основном печное отопление), и колоритный, разноплеменной люд заполняет улицы и площади. Пешеходы не обращают внимания на автомобили и правила дорожного движения. Водители столь же внутренне свободны. Однако видимый первозданный хаос имеет внутреннюю гармонию, и автодорожных происшествий не наблюдается (чему способствует и полный запрет в стране алкогольных напитков).

© Foto / Александр Хороленко Начало рабочего дня в Кабуле

Большинство афганцев выглядят спокойными и улыбчивыми. Они стремительно разворачивают придорожную торговлю – на рынках продается все – от овощей и фруктов до металлических печей-буржуек. Дети спешат в школу. Афганистан – не только война, терроризм и наркотики. Здесь работают университеты, художественные студии, спортивные клубы, и живут миллионы людей, для которых физически неприемлемы война и насилие.