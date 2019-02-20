Неизвестный Афганистан: кладбище империй

В 2019 году исполняется 30 лет с окончания Афганской войны. В настоящее время исламской республике поддержку оказывают США и страны НАТО, кому это выгодно и к чему может привести продолжение финансирования афганских сил безопасности, читайте в материале Александра Хроленко.

Александр Хроленко, обозреватель РИА Новости



Исламскую республику поддерживают более 40 стран во главе с США, при этом активно используются инструменты и ресурсы НАТО. По словам генерал-майора ВВС США Джеймса Хекера, после успехов в борьбе с ИГ* в Сирии Афганистан стал главной заботой Центрального командования Соединенных Штатов – на базу ВВС в Кандагаре переброшена дополнительная эскадрилья штурмовиков A-10. И, к сожалению, это одна из причин увеличения количества жертв среди мирного населения. Нередко американская авиация уничтожает на афганской земле все, что вызывает подозрения.

© Foto / Александр Хороленко Город Кабул

МИД России 27 сентября 2018 года выразил возмущение "ошибочными" ударами НАТО в Афганистане, которые "становятся уже чуть ли не повседневной реальностью. При этом никто не несет за это ответственность. Считаем сложившуюся ситуацию следствием грубых просчетов руководства США в Афганистане и ошибочной ставки Белого дома на силовое решение проблем этой страны". На следующий день удары по целям в Афганистане впервые нанесли американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35B, более точные. При этом 14 тысяч американских солдат, дислоцированных в стране в рамках операций "Решительная поддержка" и "Страж свободы" не остановили массированное наступление Талибана* на город Газни.

© Sputnik / Томас Тхайцук Александр Хораленко Кабульские мальчишки

На борьбу с Талибаном* и восстановление страны США потратили 840 миллиардов долларов. И это гораздо больше объема средств, израсходованных в рамках плана Маршалла на восстановление Европы после Второй мировой войны. Афганистан слишком дорого обходится американцам – каждый год войны стоит около 20 миллиардов долларов. В целом, с учетом всех программ за 18 лет Вашингтон потратил на афганскую авантюру свыше одного триллиона долларов. Неслучайно американский президент Дональд Трамп до выборов обещал вывести войска.

После выборов Трамп объявил новую стратегию США в Афганистане, более агрессивную и жесткую. Численность воинского контингента США в ИРА увеличена до 14 тысяч человек. Американское присутствие усилено не поддающимися учету бойцами частных военных компаний (ЧВК). Аналитики Йельского университета видят причину в личной заинтересованности огромной группы сотрудников военных и гражданских ведомств США, которые неплохо зарабатывают на бесконечной афганской войне.

© Foto / Александр Хораленко Кабульские мальчишки

Прибывший с визитом в Афганистан 6 ноября 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал талибов включиться в мирный переговорный процесс: "Талибы должны понять, что продолжение насилия бессмысленно и контрпродуктивно, и чтобы быть частью будущего Афганистана, они могут сесть за стол переговоров". Столтенберг также заявил, что присутствие НАТО в Афганистане отвечает интересам безопасности Запада, оно сохранится до тех пор, пока в этом будет потребность на местах. Союзники на саммите в Брюсселе решили сохранить финансирование афганских сил безопасности до 2024 года.

США не могут уйти из Афганистана, ведь здесь по типу Талибана* может образоваться единый антиамериканский фронт с участием Ирака и Пакистана, а это – перспектива уничтожения влияния и союзников США в регионе, отсечение американцев от нефти Персидского залива.

© Foto / Александр Хораленко Женщины с детьми

И все же Афганистан не случайно называют кладбищем империй, и сравнивают с Вьетнамом, где американцы увязли во второй половине XX века и потерпели унизительное поражение. Напомню, в январе 1842 года здесь была полностью уничтожена британская армия численностью 16 тысяч человек, включая обоз (живым остался один человек). Похоже, история повторяется. В Кабуле американцы теряют геополитическое влияние.

* – запрещенная в РФ террористическая группировка.