Неизвестный Афганистан: какие интересы у России, Пакистана и Китая

В 2019 году исполняется 30 лет с момента окончания Афганской войны. Россия, Пакистан и Китай хотят мира и стабильности в Афганистане, каждая страна преследует свои интересы.

Александр Хроленко, обозреватель РИА Новости



Российские интересы на афганском направлении определяются не только беспокойством относительно будущего исламской республики. Документы и факты прямо свидетельствует о поддержке Соединенными Штатами "Исламского государства"* в Сирии, Ираке, Афганистане. Можно предположить, что цель американской тактики – снижение безопасности России и ее союзников в Центральной Азии.

© Foto / Александр Хороленко Новостройки в Кабуле

На фоне роста активности талибов присутствие "Исламского государства"* в Афганистане расширяется. Боевики ИГ* замечены в восточной провинции Нангархар, распространили влияние в тридцати районах, включая Ханабад и Кохистанат на севере страны. По оценкам российских аналитиков, в Афганистане находятся более десяти тысяч боевиков ИГ*, которые воюют и с правительственными войсками, и с талибами. Джихадисты намерены усилить свое влияние в Центральной Азии, и создать новый халифат, в который, кроме Афганистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, планируют включить также Пакистан и часть Восточного Ирана. Появление в 2015 году ИГ* в Хорасане дало пищу опасениям, что международные террористы могут превратить территорию Афганистана в плацдарм для атак по центрально-азиатской периферии СНГ.

Стратегическая афганская нестабильность влияет на всю Центральную Азию. Россия небезразлична к происходящему, в Совете безопасности ООН выступает инициатором переговоров пяти центрально-азиатских государств – Казахстана, Киргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана – с одной стороны и Афганистана с другой. Кабул ожидает продолжения подобной поддержки, и Москва планомерно усиливает свою роль в афганском урегулировании.

© Foto / Александр Хороленко Утрений Кабул

Россия с декабря 2016 года провела ряд конференций в надежде запустить переговоры между Кабулом и "Талибаном"*. МИД РФ призывает к прямым переговорам между Кабулом и талибами для окончания "братоубийственной гражданской войны". Россия предоставила площадку для таких переговоров. При этом Москва регулярно заявляет, что не сотрудничает с талибами в борьбе с ИГ* в Афганистане.

© Sputnik / Валерий Мельников МИД России о вводе войск в Афганистан: исключено

Стремление России играть более значимую роль в Центральной Азии, отодвигая США на второй план оценивают по-разному. Так, пакистанское издание Dawn отмечает положительные результаты. Британская The Guardian называет переговоры между "Талибаном"* и Высшим советом мира Афганистана в Москве беспрецедентными, но безрезультатными. "Талибан"* считает кабульское правительство "марионетками" американской оккупационной администрации, а присутствие иностранных войск в Афганистане – самым серьезным препятствием на пути к миру.

И в Исламабаде давно говорят об ошибочности афганской политики Белого дома, считают, что новая стратегия США обречена на провал и единственный выход – переговоры. Пакистан поддерживает талибов, и в значительной степени определяет судьбу афганского конфликта, однако хорасанское крыло ИГ* по нему уже ударило. Вследствие роста угроз ИГ* и российского влияния Вашингтон теряет Исламабад как стратегического партнера в Афганистане. И американцы прогнозируют ограничение сотрудничества Исламабада с Вашингтоном. Общая угроза в лице афганских приверженцев "Исламского государства"* подталкивает Пакистан и Россию к дальнейшему укреплению партнерства.

© Foto / Александр Хороленко Здание парламента в Кабуле

Отмечается активизация Пекина, который внимательно наблюдает за событиями в Афганистане, и вкладывает десятки миллиардов долларов в страны Центральной Азии (в частности, три миллиарда долларов направлены на разработку афганского медного рудника Мес Айнак). Китайцы не заинтересованы в дестабилизации региона, и намерены включить Афганистан в Китайско-Пакистанский экономический коридор (CPEC), который должен связать КНР с Индийским океаном через Пакистан (стоимость проекта – около 57 миллиардов долларов).

Китай обеспокоен растущим числом боевиков "Исламского движения Восточного Туркестана" (ETIM), переходящих из Афганистана в западные районы КНР, где проявляют активность мусульманские радикалы. Только за три минувших года Пекин предоставил Кабулу военную помощь в объеме 70 миллионов долларов и, вероятно, способен ввести в ИРА ограниченный контингент войск. КНР жизненно важно обезопасить Афганистан, укрепить сотрудничество в военной сфере. Пекин также использует свой дипломатический авторитет для организации переговоров между Афганистаном и Пакистаном, между Кабулом и "Талибаном"*, позиция которого со временем становится умереннее.

* – запрещенная в РФ террористическая группировка.