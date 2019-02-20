Экс-президент Афганистана о межафганском диалоге: исторический шаг России

Sputnik Afghanistan

Карзай дал оценку переговорам США с "Талибаном"*, рассказал о роли России в продвижении мирного процесса в Афганистане, о том, будут ли участники встречи предпринимать шаги для исключения "Талибана"* из "черного списка" ООН, и нужно ли в Афганистане созывать Совет старейшин для скорейшего достижения мира.

- Какие темы обсуждались во время "межафганского диалога"? Каковы ваши впечатления от участия в подобном мероприятии? К каким результатам пришли?

© Foto / Александр Хораленко Афганский политик: Россия и Афганистан должны открыть новую страницу истории

- Для нас, народа Афганистана, мир – очень давнее желание. Мы выражаем огромную признательность правительству России за условия, созданные для проведения межафганской встречи в Москве. Для нас честь - проводить первый межафганский диалог в такой большой и великой стране, как Россия. Еще раз выражаю огромную благодарность России от лица всего афганского народа, а также от движения "Талибан"*. Эта двухдневная встреча превзошла все наши ожидания. Надеемся, что встреча в Москве, а также решения, принятые по ее итогам, принесут афганскому народу долгожданный мир, национальный суверенитет и прогресс.

Мы обсудили все проблемы, касающиеся афганского народа. Мир в Афганистане не воцарится, если не ввести режим прекращения огня и не остановить кровопролитие. На первой встрече мы рассмотрели вопросы, касающиеся независимого, свободного Афганистана, где будут править афганцы, где женщины смогут пользоваться всеми правами. Остальные вопросы мы обсудим на следующем заседании, которое состоится в Дохе.

- Как вы оцениваете переговоры талибов со спецпредставителем США по афганскому урегулированию Залмаем Халилзадом? Нужно ли продолжать эти переговоры?

- Положительно. Мы подчеркивали усилия США на всех заседаниях и выступлениях. Все афганцы хотели бы, чтобы "Межафганский диалог" укрепил взаимопонимание и сотрудничество России и США. Это (кооперация России и США по Афганистану) один из лучших способов для достижения поставленной цели – прочного мира в Афганистане.

- В одном из пунктов заявления по итогам встречи сказано о создании условий для полного вывода войск из Афганистана. Сколько понадобится времени на их создание, и что это должны быть за условия?

- Безусловно, мы хотим, чтобы это произошло как можно раньше. Однако это сложный процесс. Мы должны быть аккуратны, ведь необходимо сделать так, чтобы и иностранный контингент покинул Афганистан, и чтобы Афганистан был стабилен и спокоен, а также, чтобы Афганистан наладил добрые отношения с соседними странами и крупными державами, а также с США.

- Какую действенную помощь, на ваш взгляд, могут оказать региональные страны и крупные державы в установлении прочного мира в Афганистане?

- Региональные страны могут оказать огромную помощь Афганистану. Инициатива и содействие со стороны России являются первыми важными шагами в этом направлении. Соседи Афганистана, такие как Иран, Пакистан, а также региональные страны, такие как Индия, Турция, Саудовская Аравия, Узбекистан и Казахстан, должны быть частью большого процесса с конечным результатом – установление прочного мира и стабильности в Афганистане, в результате которого наша страна сможет достигнуть процветания и прогресса, а наш народ сможет вернуться к спокойной жизни.

- Вы сказали, что Россия сделала первый важный шаг в направлении восстановления мира в Афганистане. Что вы имеете в виду: московский формат консультаций по Афганистану или двухдневный "межафганский диалог?

- Конференция в Москве в ноябре (Московский формат консультаций по Афганистану. – прим. Sputnik), безусловно, была важным шагом. Однако шаг, который Россия предприняла в эти дни, создав условия для проведения такого крупного для афганцев мероприятия национального масштаба как "межафганский диалог", и приняла нас на своей территории, является историческим шагом. В будущем он принесет России только благо. Мы очень надеемся на то, что Россия и дальше будет содействовать нам в продвижении мирного процесса в Афганистане.

- То есть можно сказать, что Россия сыграла определенную роль в налаживании мирного диалога между враждующими сторонами?

- Россия играет (роль), причем, великолепно. Она предпринимает очень эффективные и действенные шаги. Очень хотим, чтобы Россия продолжила предпринимать эти действия до момента, когда Афганистан встанет на ноги.

- Шестой пункт итогового заявления гласит, что "Афганистан – дом всех афганцев". Будут и должны ли предприниматься какие-то шаги с целью возвращения в Афганистан беженцев?

- Безусловно. Они граждане Афганистана и должны трудиться на своей родине и во благо своей родины. Необходимо будет создавать условия для их возвращения.

- Одним из важных пунктов заявления является утверждение о том, что "Афганистан будет соблюдать нейтралитет в региональных и мировых конфликтах". При этом в Афганистане на протяжении всего периода его существования сталкиваются интересы разных стран. Как Афганистан сможет противостоять интригам, противоборству региональных и мировых держав, когда получит мир и сможет ли ИРА это сделать?

© Sputnik / Александр Натрускин Афганистан - вечно воюющая точка на новом Шелковом пути

- Это очень важный вопрос. Наши соседи – это крупные державы, такие как Россия, Китай, Индия, а также страны региона - Иран, Пакистан, Турция. Афганистан – это лакомый кусок для великих держав. Однако создание почвы и условий для взаимопонимания и сотрудничества с крупными державами зависит от самих афганцев. Важно, чтобы страны удовлетворяли свои интересы в Афганистане за счет взаимовыгодного сотрудничества, а не в одностороннем порядке.

- Участники диалога утвердили, что Афганистан гарантирует отсутствие угроз со своей территории. Как именно? К примеру, одной из серьезных угроз, вызывающих озабоченность и беспокойство мирового сообщества, является угроза ИГ*.

- Мы будем прибегать ко всем действенным мерам. Народ Афганистана ответственен за то, чтобы гарантировать своим соседям и международному сообществу отсутствие угроз, исходящих с его территории. В Афганистане не будет зарождаться никакого экстремизма, никаких террористических группировок, никакой подрывной деятельности и, соответственно, выходить за пределы страны.

Борьба против террористов ИГ* будет осуществляться национальными силами безопасности, народом и правительством страны совместно с поддержкой региональных и мировых держав.

- Какую помощь могут оказать другие страны в восстановлении Афганистана?

- Восстановление Афганистана – это обязанность народа Афганистана, и для достижения этих целей мы должны опираться на свои силы. Если какая-то страна захочет внести свою лепту в восстановление Афганистана, то мы только поприветствуем эти усилия. Россия – наш сосед, наш давний друг, одна из крупнейших мировых держав. Ее роль будет для нас очень важна как в налаживании тесных торгово-экономических двусторонних отношений и в строительстве инфраструктуры, так и в привлечении помощи других стран в Афганистан.

© Foto / Александр Хороленко Неизвестный Афганистан: какие интересы у России, Пакистана и Китая

- Участники встречи достигли договоренности о том, что исключение талибов из "черного списка" ООН, а также официальное признание катарского офиса движения "Талибан"* являются обязательными условиями переговоров о мире. Каков будет следующий шаг? Будут ли участники диалога обращаться в ООН с этой целью?

- Мы обращались и раньше. Во время моего президентства мы обращались в ООН с просьбой исключить талибов из "черного списка". Будем это делать и сейчас. На вчерашнем заседании особенно подчеркивалось, что для установления мира необходимо исключить талибов из списка.

- Ранее вы многократно настаивали на созыве Лои Джирги (Всеафганский совет старейшин (представителей), нерегулярно избираемый от этно-племенных групп для решения кризисных ситуаций. – прим. Sputnik). Как вы считаете, после результатов, достигнутых на встрече "межафганского диалога" есть ли все необходимые условия для проведения общенационального собрания? Будете ли вы сейчас, после проведения межафганских переговоров, прилагать усилия к созыву Лойи Джирги?

- Да, безусловно. Для созыва Лойи Джирги, являющейся главным всеафганским советом, на котором принимаются решения по чрезвычайным ситуациям, есть все необходимые условия. А в том положении, в котором сейчас находится Афганистан, проведение Лойи Джирги является наилучшим способом для разрешения всех проблем. Конечно, необходимо определиться со временем и местом его проведения, а также произвести все необходимые приготовления. Решения, которую примут на совете, будут признаны всеми афганцами и обретут официальную форму.

- Нужно ли сохранить военные базы в Афганистане, как этого желают американцы, или же ИРА в состоянии охранять свои границы и обеспечивать безопасность?

- Охранять границы и защищать себя – это наша обязанность. Никто из иностранцев не сможет это сделать. Мы уже поняли, что это невозможно. Вопрос сохранения военных баз США в Афганистане американцы должны предоставить афганцам. Это решение должно приниматься народом Афганистана на Лойе Джирге.

- То есть вы считаете, что миссия США в Афганистане провалилась?

- Абсолютно верно. К сожалению, (их присутствие) привело к тому, что очень много людей пострадали от них (американцев).

- И последний вопрос: вы читаете Sputnik?

- Конечно, читаю. Мне каждый день приносят новости (из Sputnik). Мне очень нравится. Отличный (сайт).

* запрещенная в РФ организация