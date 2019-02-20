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Советское наследие Афганистана

© Foto / В. Суходольский
Афганистан: 30 лет в ожидании мира
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Спустя 30 лет после вывода советских войск из Афганистана, Sputnik рассказывает историю советско-афганских строек и показывает, в каком состоянии эти объекты сегодня.

Sputnik

Тысячи километров автодорог, мосты, заводы, восемь предприятий нефтедобывающей промышленности, газопроводы, учебные заведения – начиная с 1960-х СССР построил в Афганистане 142 экономических и инфраструктурных объекта. Строительство многих из них было завершено еще до ввода советских войск в декабре 1979 года. Советский Союз вкладывал огромные средства в экономику этой восточной страны.

В 2006 году Россия, правопреемница СССР, реструктурировала долг Афганистана в 11 миллиардов долларов. Раздираемое войной государство просто не могло его выплатить. Позднее Кабул обратился к Москве с просьбой восстановить ряд наиболее важных советских объектов.

Мост "Дружба" – "Пули Дусти"

"Пули Дусти" или "Хайратон" известен во всем мире – именно по этому мосту с 15 мая 1988 года выводились советские войска. Вывод был закончен 15 февраля 1989 года, когда через переправу проследовали последние подразделения.

Этот железнодорожно-автомобильный мост через Амударью позволяет провозить грузы из узбекистанского Термеза в Мазари-Шариф, второй по величине город Афганистана. Это единственная артерия, связывающая Афганистан и Узбекистан. Длина моста – 816 метров. Сегодня через него проходят все грузы с севера Афганистана – около половины экспорта страны.

© Foto / В. Киселев
Колонна бронетехники пересекает афгано-советскую границу по мосту Дружбы через реку Аму-Дарью

Советские специалисты начали строительство постоянной переправы между портами Термез и Хайратон после ввода советских войск в Афганистан, в начале 1980 года. Шестнадцатый отдельный понтонно-мостовой полк 25 декабря 1979 года навел понтонный мост через Амударью. По нему переправлялись части 40-й армии. На станции Хайратон была сооружена крупная перевалочная база советских подразделений.

Одновременно строилась четырехкилометровая железнодорожная ветка до Хайратона. Через мост также были проложены трубопроводы для транспортировки нефтепродуктов. Первые военные и гражданские грузы отправились из Узбекистана в Афганистан уже через два года, весной 1982 года. На церемонии открытия присутствовал генеральный секретарь ЦК НДПА  Бабрак Кармаль.

© Sputnik / Александр Натрускин
Афганистан - вечно воюющая точка на новом Шелковом пути

В июле 1997 года после захвата провинции Балх талибами, движение по мосту было прекращено. Открыть мост удалось лишь после их разгрома в этом регионе в 2001 году. Первоначально разрешалось провозить по нему только гуманитарные грузы, медикаменты и продукты питания. Сейчас ограничений по движению грузов нет.

В ноябре 2010 года Узбекистан завершил строительство железной дороги Хайратон - Мазари-Шариф, связавшей пограничную станцию с центром провинции Балх. В 2017 году по афгано-узбекскому соглашению мост "Дружба" был реконструирован.

Тоннель Саланг

Перевал Саланг находится на границе провинций Баглан и Парван в 90 километрах от Кабула. Сегодня этот тоннель протяженностью 2,6 тысячи метров пропускает до десяти тысяч автомобилей в сутки.

Строительство началось в 1958 году – основные работы производили специалисты "Московского метростроя" по советскому проекту. В СССР они имели наибольший опыт прокладки подземных путей. Прокладывая тоннель, строители взрывали горные породы, а затем облицовывали проход бетоном. Для защиты порталов от лавин были построены галереи.

© Sputnik /
На одном из участков дороги Саланг, построенной при помощи Советского Союза

На открытии тоннеля 2 сентября 1964 года присутствовали председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин и король Афганистана Захир-шах. Позднее через тоннель были проложены два трубопровода.

В годы присутствия советских войск в Афганистане тоннель Саланг стал одной из главных линий коммуникаций 40-й армии.  В районе перевала постоянно шли бои с отрядами моджахедов Ахмад Шаха Масуда. Его отряды ежедневно обстреливали порталы тоннеля.

После выхода советских войск из Афганистана, тоннель контролировался отрядами "Северного альянса" (объединение ряда полевых командиров северного Афганистана – ред.). Тоннель был взорван в 1998 году, восстановление началось уже после поражения талибов в конце 2001 года силами российской и французской экспедиций. Тоннель был открыт 19 января 2002 года и 20 января пропустил первый автомобильный конвой МЧС РФ с гуманитарным грузом.

© Sputnik /
Тонель Саланг, построенной при помощи Советского Союза

Правительство Афганистана с 2012 года разрабатывает проект строительства второго тоннеля протяженностью 12 км в южной части перевала Саланг. В 2017 году австралийская компания Smeck Consultants выиграла конкурс на разработку проекта и технико-экономического обоснования проекта нового тоннеля.

ГЭС Наглу

Наглу стала одной из крупнейших электростанций в Афганистане и главным поставщиком электроэнергии в Кабул. Она оснащена четырьмя гидроагрегатами, мощность составляет 100 МВт. ГЭС расположена в сорока километрах к востоку от афганской столицы на реке Кабул, плотина образовывает водохранилище.

© Foto / А. Горячев
Гидроэлектростанция Наглу на реке Кабул, построенная с помощью Советского Союза

Строительство началось в 1960 году, и уже через семь лет были запущены гидроагрегаты. Гидроэлектростанция была возведена по проекту института "Гидропроект" (советская, а затем российская организация – ред.), работы велись объединением "Технопромэкспорт" (с 2009 года входит в состав ГК "Ростехнологии" – ред.).

В годы войны Наглу охранялась советскими войсками. После 1989 года ее контролировали отряды командира моджахедов Гульбеддина Хекматиара, с приходом к власти талибов гидроэлектростанция перешла в их руки. Талибы сохранили технический персонал, однако из-за отсутствия запчастей и ремонта, к 2001 году работали только два гидроагрегата из четырех.

© Foto / В. Киселев
Рабочий гидроэлектростанции Наглу на реке Кабул, построенной при технической поддержке Советского Союза

После падения власти талибов, правительство Афганистана стало искать способы преодоления энергетического кризиса в столице. В 2005 году афганские электростанции – Наглу, Махи-Пар и Сароби – не выдавали необходимого количества электроэнергии из-за снижения стока реки Кабул, и только ГЭС Наглу могла работать круглогодично. В столице Афганистана только 5% населения могли использовать электроэнергию.

© Foto / В. Киселев
Плотина и ГЭС Наглу, построенные при техническом содействии СССР

Восстановительные работы на двух неработающих гидроагрегатах начались в 2007 году. Контракт афганские власти подписали с российской компанией "Технопромэкспорт", финансирование проводилось на средства Всемирного банка, который выделил правительству Афганистана 32,5 миллиона долларов.

В 2010-2012 годах были запущены два отремонтированных гидроагрегата и заменены трансформаторы. В январе 2016 года Всемирный банк выделил еще один грант на 83 миллиона долларов на дальнейшую модернизацию.

Политехнический университет

В 1960-х годах советские специалисты построили в Кабуле еще один стратегический объект: политехнический университет, рассчитанный на 1,2 тысячи студентов. На реализацию этого проекта СССР потратил внушительную по тем временам сумму: более 6 миллионов рублей.

© Foto / В. Зуфаров
Кабульский политехнический институт, построенный при содействии Советского Союза

Сегодня в Кабульском политехническом университете учатся более четырех тысяч студентов и работают около двухсот преподавателей.

© Foto / А. Горячев
Перед входом в студенческую столовую Политехнического института в Кабуле

Это престижное высшее учебное заведение, ведущий технический вуз Афганистана. Единственный вуз страны, где главный иностранный язык – русский. 

Университет называют островком советской культуры. Большинство преподавателей – выпускники советских вузов, русский язык изучают около 70% студентов. Учащиеся используют русско-персидские словари, чтобы подготовиться к лекциям и семинарам.

© Foto / Александр хороленко
В учебной аудитории Кабульского политехнического института

Здесь открыты восемь факультетов, в том числе строительный, электромеханический, геологический и автостроительный.

© Foto / Александр Хораленко
Кинозал Кабульского политехнического института

Во время войны в университетскую библиотеку попала бомба, многие книги сгорели, и теперь вузу не хватает учебных материалов. Студенты до сих пор используют старые советские учебники. Здание отремонтировано, но нет необходимого оборудования для выполнения практических работ.



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