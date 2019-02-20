Ветеран Владимир Ерсак: всегда хочется вернуться в Афганистан

Обозреватель Александр Хроленко взял интервью у полковника запаса Владимира Ерсака, который в 1984 – 1987 годах служил в Баграме, в 345-м отдельном парашютно-десантном полку и отвечал за обстановку в Панджшерском ущелье.

Наша командировка в Афганистан совпала с приездом сюда группы ветеранов 40-й армии. Российские офицеры запаса не скрывали своего прошлого от местного населения, на улицах афганской столицы и в поездках по стране не снимали военную форму. И если технология подобных поездок давно отлажена через Российский центр науки и культуры в Кабуле (руководитель – Вячеслав Некрасов), то идеология возвращения российских ветеранов в Афганистан выглядела загадочно.

Полковник запаса Владимир Ерсак в 1984 – 1987 годах служил в Баграме, в 345-м отдельном парашютно-десантном полку, который отвечал за обстановку в Панджшерском ущелье, непростой участок. Тридцать три года спустя Владимир Людвигович ответил на вопросы международного информационного агентства Sputnik.

- Что вас зовет в Афганистан через 30 лет после вывода советских войск?

- Здесь остались наши боевые товарищи, здесь они погибли. Поэтому всегда хочется вернуться сюда, и ответить самому себе: зачем это было нужно, и как стало после нас? С другой стороны, основная задача нашей поездки – увековечить память воинов-интернационалистов СССР на Английском кладбище в Кабуле.

И вчера мы поехали туда, где помогали афганской армии, где немало пришлось пройти. В Панджерском ущелье стоял второй батальон нашего полка. Встречались с нашими бывшими противниками, которые – к удивлению – встречали нас с улыбками, объятиями и чаем.

- Афганцы говорят, что это была честная война.

- Да. И когда я сказал, что девиз нашего полка: "Сила и честь", панджшерцы ответили: "И мы за это же!".

Почему мы возвращаемся? Потому что выполняли интернациональный долг, и через 30 лет понимаем: делали это не зря. Народ радостно встречает "шурави", и говорит: спасибо, что вы здесь были!

© Foto / Александр Хораленко Афганский политик: Россия и Афганистан должны открыть новую страницу истории

Проходил в форме по Панджшеру, по кабульским улицам и рынкам. Люди улыбаются, и с интересом общаются. Это уже другая страна. В 1984 году обстановка была напряженнее, чем сегодня.

Встречался здесь с афганскими офицерами, которые учились в наших военных академиях. Они живо интересовались жизнью в России, и спрашивали: "Почему вас здесь так мало? Почему нечасто к нам приезжаете?".

Что дальше? Думаю, будет лучше. Афганский президент приезжал в Россию на экономический форум. Видим здесь в большом количестве российские автомобили "Камаз". Потихоньку будем сближаться в области экономики.