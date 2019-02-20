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Афганистан: 30 лет в ожидании мира

Кондратьев: наши регионы готовы активно вкладывать в Афганистан

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Sputnik обсудил перспективы экономического сотрудничества между Россией и Афганистаном с членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексеем Кондратьевым.

По мнению сенатора, основная проблема Афганистана заключается в насыщенности региона вооружением и вооруженными регулярными формированиями – они дестабилизуруют обстановку в стране. Поэтому главным фактором дальнейшего развития сотрудничества должны выступить гарантии безопасности и защиты инвестиций, которые бы позволили бы при поддержке действующего правительства в Кабуле вкладываться в реальные объекты.

Кондратьев напомнил, что у России и Афганистана есть огромный опыт подобного сотрудничества. С начала 50-х годов советские специалисты участвовали в строительстве многих объектов в Афганистане, например, высокогорной дороги через перевал Саланг, а также помогли ввести в строй более 200 объектов экономического и хозяйственного назначения. Сенатор подчеркнул, что это позволило Афганистану на момент вывода советских войск стать экономически развитым и достаточно самостоятельным. Сейчас же, продолжил сенатор, мы чаще видим на афганском рынке продукты питания иранского или пакистанского производства.

Кондратьев заявил, что Москва заинтересована в развитии сотрудничества с Кабулом, и многие российские регионы, например, Татарстан и Башкирия, готовы вкладывать в экономику Афганистана и реализовывать совместные проекты. Однако существует ряд проблем, препятствующих этому, но по словам сенатора, надежда на их решение все больше укрепляется.

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