06:50 20 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.20
  • EUR74.82
Поиск
Афганистан: 30 лет в ожидании мира

Уроженец Панджшера: Запад ввел войска в Афганистан по-американски - много шоу, мало толку

Получить короткую ссылку
51 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Видео Sputnik

Уроженец Панджшерского ущелья, выпускник Московского ВГИКа и до недавнего времени гендиректор киностудии «Афганфильм» Ибрагим Арифи откровенно рассказывает о драматических событиях последних лет.

Тридцать лет назад на месте беседы проходила линия фронта: здесь оборонялся Масуд, а со стороны Кабула наступали советские войска. И сегодня Арифи оценивает уход советской армии как положительное событие, потому что война много лет разрушала давнюю дружбу народов России и Афганистана. Теперь люди осознают, что Советский Союз и Россия – не враги Афганистана, что было доброе намерение, которое не смогли реализовать военными средствами. Все знают: очень многое в Афганистане построили за 90 лет русские и советские люди – дороги, тоннели, промышленные предприятия. Люди считают, что без России некоторые государства в Центральной Азии просто исчезли бы, а их территории захватили бы террористы или американцы.

После ухода советской армии еще 10 – 15 лет шла страшная война с талибами, афганцы испытывали огромные лишения. После атаки Аль-Каиды в Соединенных Штатах, в 2001 году Запад ввел в Афганистан свои войска. Все было сделано по-американски – много шоу, мало толку и настоящей помощи.

Радикальных перемен нет, Афганистан значительно отстает в развитии от ближайших соседей – Таджикистана, Пакистана, Ирана. В целом Афганистан выглядит как самое последнее африканское государство. Люди в Панджшере живут мирно, но очень бедно. Возможно, в будущем Афганистан станет независимым и благополучным, а пока он зависит от помощи 43 государств, сложно говорить о развитии и свободе

 

 

По теме

Вячеслав Некрасов: для Запада Афганистан - прачечный комбинат для "отмыва" денег
Неизвестный Афганистан: кладбище империй
Экс-президент Афганистана о межафганском диалоге: исторический шаг России
Панджшерское ущелье: мир после войны


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Новый русский: презентация лимузина Aurus на выставке в ОАЭ
Никуда не делся: смотрите, что стало с ликом Богородицы на окне дома в Гале
Рак: вымыслы и факты о болезни

Соцсети

Sputnikabkhazia