Уроженец Панджшера: Запад ввел войска в Афганистан по-американски - много шоу, мало толку

Тридцать лет назад на месте беседы проходила линия фронта: здесь оборонялся Масуд, а со стороны Кабула наступали советские войска. И сегодня Арифи оценивает уход советской армии как положительное событие, потому что война много лет разрушала давнюю дружбу народов России и Афганистана. Теперь люди осознают, что Советский Союз и Россия – не враги Афганистана, что было доброе намерение, которое не смогли реализовать военными средствами. Все знают: очень многое в Афганистане построили за 90 лет русские и советские люди – дороги, тоннели, промышленные предприятия. Люди считают, что без России некоторые государства в Центральной Азии просто исчезли бы, а их территории захватили бы террористы или американцы.

После ухода советской армии еще 10 – 15 лет шла страшная война с талибами, афганцы испытывали огромные лишения. После атаки Аль-Каиды в Соединенных Штатах, в 2001 году Запад ввел в Афганистан свои войска. Все было сделано по-американски – много шоу, мало толку и настоящей помощи.

Радикальных перемен нет, Афганистан значительно отстает в развитии от ближайших соседей – Таджикистана, Пакистана, Ирана. В целом Афганистан выглядит как самое последнее африканское государство. Люди в Панджшере живут мирно, но очень бедно. Возможно, в будущем Афганистан станет независимым и благополучным, а пока он зависит от помощи 43 государств, сложно говорить о развитии и свободе