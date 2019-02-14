На что ушли миллионы ЦРУ, или Главный просчет Бжезинского

Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год. Исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото. Смотрите вторую серию.

Советский союз принимает решение ввести войска в Афганистан, переход границы запланирован на 25 декабря 1979 года.

Брежнев шокирован убийством Нур Мохаммада Тараки. Хафизулла Амин, организовавший заговор, находится у власти уже 102 дня, страна погрузилась в террор, который направлен и на исламистов, и на сторонников Тараки.

В Союзе с настороженностью следят за действиями Амина, внутри Афганистана растет недовольство новым правителем. Амина решают ликвидировать.

Ситуацию осложняет внешнее вмешательство Запада. К тому же, по линии КГБ есть сведения, что Амин обсуждает с США план вторжения американских войск в Афганистан. При этом он неоднократно обращается за военной помощью к СССР, и это используют как повод для начала операции "Шторм-333".

27 декабря спецподразделения КГБ "Зенит" и "Гром" выдвигаются в сторону дворца Тадж-Бек. Более 700 советских военных в афганской форме идут на штурм. Операция длится 43 минуты. Дворец взят, Амин убит при штурме.

Главой Афганистана становится Бабрак Кармаль, дружественно настроенный по отношению к Советскому Союзу, но не обладающий достаточным авторитетом в стране.

СССР продолжает ввод войск, что вызывает недовольство у международного сообщества. США разворачивают активную пропаганду против Союза и разрабатывают доктрину Картера, которая включает в себя ряд политических и экономических антисоветских мер.

На протяжении 14 лет американцы отправляют афганским душманам ежегодно около 65 тонн оружия, а также тратят 700 миллионов долларов в год на обучение незаконных вооруженных формирований.

Запад находит еще один способ выразить свое недовольство вводом советских войск в Афганистан – бойкотирует Олимпиаду, которая проходит в Москве летом 1980 года, и проводят Олимпийские бойкот-игры в 1984 году, которые в свою очередь бойкотируют все социалистические страны.

В 1981 году президентом США становится Рональд Рейган, который ведет агрессивную внешнюю политику в отношении СССР.

Ситуация меняется с приходом к власти в СССР Михаила Горбачева. Уже в 1985 году советские войска в Афганистане переходят от открытых военных действий к поддержке афганских войск артиллерией, саперными подразделениями и авиацией.

Тем временем в Афганистане в отставку уходит непопулярный Бабрак Кармаль, его сменяет Мохаммад Наджибулла.

Как это было на самом деле

При поддержке США соседи Афганистана в конце 1970-х стремились поделить страну на зоны влияния. Американцы оружием и деньгами поддерживали афганских мятежников.

Афганское руководство неоднократно обращалось за помощью к СССР, и в 1979 году Москва решила ввести войска на территорию дружественной страны. Девять лет пребывания советских войск в Афганистане позволили укрепить власть в Кабуле, помочь экономике. Страна далее могла решать свои проблемы сама. Советские войска на основе Женевского соглашения вернулись на родину в феврале 1989 года.

Война в Афганистане не завершилась. США и некоторые арабские страны продолжили финансировать лагеря боевиков в Пакистане. Правительство страны свергли полевые командиры, но и они затем потерпели поражение от террористического движения "Талибан"*. В Афганистан на многие годы пришли США и их союзники, но за 17 лет их пребывания страна все глубже погружается в хаос.

* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.