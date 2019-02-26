Казнят и калечат всех без разбора: Афганистан в тисках моджахедов

Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год. Исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото. Смотрите четвертую серию.

В Афганистане с 1989 года действует военное положение. Президент Мохаммад Наджибулла после вывода советских войск все еще сохранял позиции, во многом благодаря экономической помощи СССР. Августовский путч 1991 года в Москве и последовавшие за ним события лишили его последней надежды на выход из кризиса, моджахеды только усиливали натиск на столицу. В Кабуле стало небезопасно.

Возглавить Афганистан Наджибулла решился после уговоров и гарантий советского руководства, теперь он надеялся на поддержку, но страны бывшего СССР переживали тяжелейший экономический кризис. Пустые прилавки падение рубля, рост преступности, Москва была не в состоянии помочь Кабулу. Отряды моджахедов захватывали провинции одну за другой, приближаясь к Кабулу.

Бывшие сторонники Наджибуллы в Афганистане либо бежали, либо сдались моджахедам. По всей стране начались бои между различными группировками, за которыми стояли зарубежные силы - США, Арабские Эмираты, Пакистан, Китай, многочисленные мусульманские организации. Основной причиной междоусобиц стал разный национальный состав: между собой воевали пуштуны, таджики, узбеки, хазарейцы и многие другие.

С 1 января 1992 года Россия прекратила поставки оружия в Афганистан. Начались массированные обстрелы Кабула. Появились первые жертвы среди мирного населения. Многие районы города были разрушены, часть выпущенных по городу снарядов взорвалась на территории российского посольства, где были убитые и раненные.

За столицу страны шла борьба нескольких группировок моджахедов. Около 200 тысяч человек покинули Кабул. Российская разведка сообщала, что в случае захвата Кабула сотрудников посольства уничтожат. В скором времени правительство Наджибуллы пало, а российские дипломаты в Кабуле больше двух недель жили под землей в бомбоубежище. Высшим руководством России было принято решение об эвакуации дипломатов, однако сделать это в условиях постоянных обстрелов было не так просто.

После продолжительных дискуссий было принято решение эвакуировать их по воздуху. Против Ахмада Шаха Масуда, одного из командиров моджахедов в годы войны, советские войска предприняли девять военных операций и все оказались безуспешными. Но он же был единственным командиром, кто в середине 80-х соглашался на переговоры с советскими войсками.

Весной 1992 года Кабул заняли армии командиров Масуда и Дустума, они продолжали биться с другим главой моджахедов - Хекматияром, который стоял на окраине столицы.

Россияне договорились о выводе дипломатов с занявшими столицу моджахедами, но Хекматияр не вступал в переговоры, он был готов в любой момент устроить резню. Около 200 сотрудников российского посольства ждали эвакуации, к которой они готовились с июля. Сожгли все документы и расплавили оружие. По плану все сотрудники посольства должны были выехать из посольства до рассвета на грузовиках. Прибытие трех ИЛ -76 ожидали в аэропорту Кабула с первыми лучами солнца.

Самолеты над городом появились одновременно с прибытием колоны дипломатов к аэропорту, но необходимо было отработать «афганский» заход на посадку. На большой высоте практически над аэродромом, экипаж выпустил шасси и направил самолет камнем вниз. Первая группа благополучно погрузилась в самолет, он взлетел. Российские военные отработали четко. Борт пошел прямо на Чкаловский аэродром и благополучно приземлился.

Вторая группа тоже погрузилась в самолет, но его тут же начали обстреливать реактивными снарядами с окружавших аэропорт гор.

Корректировщик, видимо, прятался поблизости, снаряды стали падать прицельно. В тот момент, когда третья группа начала выгружаться из автобуса, под крылом самолета разорвался реактивный снаряд, в крыле - топливный бак, самолет вспыхнул мгновенно. Люди из третьей группы бросились обратно к автобусу, который понесся к зданию аэропорта, сотрудники посольства укрылись в подвале здания. Никто и представить не мог, что за 30 минут огромный ИЛ-76 может сгореть полностью.

На следующее утро советских граждан загрузили в три небольших самолета, которые нашли афганцы, дипломаты сумели договориться с лидером афганских узбеков, генералом Абдул Рашидом Дустумом. АН-26 оказались в воздухе и уже через три часа приземлились в Мазари-Шарифе. На следующий день россияне отправились через реку в узбекский Термез, и уже оттуда на присланном новом самолете ИЛ-76 долетели до аэродрома Чкаловский.

Как это было на самом деле

При поддержке США соседи Афганистана в конце 1970-х стремились поделить страну на зоны влияния. Американцы оружием и деньгами поддерживали афганских мятежников.

Афганское руководство неоднократно обращалось за помощью к СССР, и в 1979 году Москва решила ввести войска на территорию дружественной страны. Девять лет пребывания советских войск в Афганистане позволили укрепить власть в Кабуле, помочь экономике. Страна далее могла решать свои проблемы сама. Советские войска на основе Женевского соглашения вернулись на родину в феврале 1989 года.

Война в Афганистане не завершилась. США и некоторые арабские страны продолжили финансировать лагеря боевиков в Пакистане. Правительство страны свергли полевые командиры, но и они затем потерпели поражение от террористического движения «Талибан»*. В Афганистан на многие годы пришли США и их союзники, но за 17 лет их пребывания страна все глубже погружается в хаос.

* – террористическая группировка, запрещенная в России.