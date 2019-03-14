Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год. Исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото. Смотрите пятую, заключительную, серию.

Вопреки прогнозам, правительство Мохаммада Наджибуллы сохранило власть, но дни его были сочтены. Смена названия страны, созыв парламента͵ призывы к многопартийному сотрудничеству — все это уже не могло исправить прошлые ошибки. Правительству даже удалось несколько расширить контролируемую территорию, удержать власть в столице и некоторых крупных городах.

Но все это стало возможным благодаря продолжавшейся военной и экономической поддержке со стороны СССР. Осенью 1991 ᴦода было сделано совместное советско-американское заявление: все поставки противоборствующим сторонам в Афганистане должны быть прекращены с 1 января 1992 ᴦода. Это создало новую ситуацию для режима Мохаммада Наджибуллы. Он пытался лавировать, обратился за помощью в ООН.

Весной 1992 ᴦода ООН выдвинула план афганского урегулирования: предполагались отставка правительства Мохаммада Наджибуллы, формирование нейтрального кабинета͵ чтобы обеспечить проведение свободных выборов. Но моджахеды потребовали передать им всю власть незамедлительно.

В марте 1992 ᴦода мятеж узбекского генерала Дустума лишил режим Наджибуллы военной поддержки. 20 апреля 1992 ᴦода он решает покинуть Афганистан; в Кабул даже прибыл самолет специального представителя Генерального секретаря ООН Обенона Севана. Но власть в столице уже захватил министр иностранных дел Абдул Вакиль, который и не дал Наджибулле сбежать, — ему пришлось укрыться в одном из офисов ООН в Кабуле. А 28 апреля в столицу Афганистана вошли отряды моджахедов.

Власть в свои руки взял Совет Джихада, в который вошли представители всех группировок, противостоящих режиму НДПА. Страна была переименована в Исламское государство Афганистан. Все светские законы отменены.

С 28 июня 1992 ᴦода временным президентом Афганистана стал Бурхануддин Раббани. Существовала договоренность, что каждые шесть месяцев будет происходить замена лидера, но Раббани вскоре дал понять, что не намерен упускать власть из своих рук. Это привело к обострению старых противоречий, в том числе и этнических конфликтов, усилились сепаратистские настроения среди узбеков и хазарейцев. Раббани обвинили в узурпации власти; в августе 1992 ᴦода начались широкомасштабные военные действия между отрядами моджахедов, что привело к множеству жертв и разрушений. Дипломатические миссии покинули Кабул.

В конце 1992 ᴦода, казалось бы, был достигнут компромисс: Раббани (таджик по национальности) оставался президентом на два года, Хекматиар (пуштун из гильзаев) назначался премьер-министром. 10 января 1993 ᴦ. был созван парламент. Но боевые действия не прекращались. Не помогло и подписание в Исламабаде соглашения о прекращении огня в марте 1993 ᴦ.

С сентября 1994 ᴦода в борьбу включилась новая политическая сила - движение Талибан*. Его лидер, мулла Мохаммед Омар, заявил о намерении покончить с гражданской войной и установить в Афганистане исламский порядок. Главной силой движения стали пуштуны и равнинные таджики. Талибы захватили вначале Кандагар, затем стали продвигаться в другие районы страны.

Постепенно главная борьба разгорелась между силами талибов и войсками, поддерживающими Раббани. Талибы взяли Джелалабад, а затем, в сентябре 1996 ᴦода, вошли в Кабул и провозгласили Афганистан Исламским эмиратом.

Там они учинили расправу над Наджибуллой, а заодно убили и сотрудников ООН. Отряды Хекматиара еще раньше были разгромлены талибами. Главной силой, еще оказывавшей сопротивление талибам, был Ахмад Шах Масуд, удержавший долину Пандшера (он погиб в результате террористического акта в начале 2002 ᴦода). Его вооруженные формирования превратились в реальную силу, противостоящую талибам, которые с осени 1998 ᴦода контролировали уже свыше 90% территории Афганистана. Другие противники движения Талибан к тому времени были разгромлены.

Талибы приняли жесткие меры по исламизации афганского общества. Уже в 1997 ᴦоду были уволены 70% преподавателей Кабульского университета, не поощрялось обучение девочек в возрасте после 9 лет, наложен запрет на курение, игры в карты, танцы, песни, музыку, кино и телевидение, не разрешалось носить длинные волосы. Против Афганистана в ноябре 1999 ᴦода введены экономические санкции Совета Безопасности ООН, но это не дало результатов.

Тот факт, что режим талибов в Кабуле осуждался мировым сообществом, что Афганистан стал прибежищем для террористов всех мастей, в том числе имевших мировую известность, как Усама бен Ладен, только укреплял талибов в уверенности, что они на верном пути. Их не волновала реакция международной общественности, к примеру, в связи с уничтожением буддийских статуй в Бамиаме в феврале 2001 ᴦода или арестами сотрудников ООН и граждан западных государств летом того же года по обвинению в ʼʼмиссионерствеʼʼ.

Осенью 2000 ᴦода талибы прорвались к афгано-таджикской границе и были близки к тому, чтобы установить полный контроль над страной. Οʜᴎ были одержимы мессианской идеей распространения ʼʼистинного исламаʼʼ на страны Центральной Азии: Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, Киргизию и Казахстан.

11 сентября 2001 ᴦода исламисты совершили террористический акт в США. В ответ была начата международная контртеррористическая операция в Афганистане: режим талибов свергнут, штаб-квартиры их разгромлены, в стране размещены войска международных сил. Правда, появились сообщения, что основные силы Аль-Каиды* передислоцировались в Ливан.

В июне 2002 ᴦода состоялась всеафганская Лоя Джирга, на которой президентом Афганистана избран Хамид Карзай (пуштун). Раббани и бывший король Афганистана Мухаммед Захир-шах, вернувшийся в страну, сняли свои кандидатуры. Один из видных пуштунов Хекматиар ушел в непримиримую оппозицию.

Сегодня афганское правительство пытается стабилизировать ситуацию. Международные вооруженные силы стремятся подавить остатки боевиков организации Аль-Каида*, находящихся под покровительством талибов. Экстремисты продолжают совершать теракты. По данным миссии ООН по содействию в Афганистане, за 2018 год в стране погибло рекордное количество мирных жителей – более 3 тысяч человек. Еще более 7 тысяч пострадали.

Как это было на самом деле

При поддержке США соседи Афганистана в конце 1970-х стремились поделить страну на зоны влияния. Американцы оружием и деньгами поддерживали афганских мятежников.

Афганское руководство неоднократно обращалось за помощью к СССР, и в 1979 году Москва решила ввести войска на территорию дружественной страны. Девять лет пребывания советских войск в Афганистане позволили укрепить власть в Кабуле, помочь экономике. Страна далее могла решать свои проблемы сама. Советские войска на основе Женевского соглашения вернулись на родину в феврале 1989 года.

Война в Афганистане не завершилась. США и некоторые арабские страны продолжили финансировать лагеря боевиков в Пакистане. Правительство страны свергли полевые командиры, но и они затем потерпели поражение от террористического движения «Талибан»*. В Афганистан на многие годы пришли США и их союзники, но за 17 лет их пребывания страна все глубже погружается в хаос.

* – террористическая группировка, запрещенная в России.