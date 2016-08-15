Археолог Габелия: в Абхазии археологии не уделяется должного внимания

О том, как развивалась археология в Абхазии, об уникальных находках и тонкостях профессии археолога рассказал корреспонденту Sputnik Асиде Квициния декан исторического факультета Абхазского государственного университета (АГУ) Алик Габелия.

— Почему вы выбрали профессию археолога? © Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов Президент Абхазии открыл средневековые залы Госмузея

— В 1979 году я окончил Cухумский государственный педагогический институт. В этот период ректором нашего института был Зураб Анчабадзе. По его инициативе была создана лаборатория исторического абхазоведения. Зураб Анчабазде предложил мне работу археолога в этой лаборатории. Я оканчивал исторический факультет и был знаком с археологией на теоретическом уровне. Предложение меня заинтересовало, и я стал работать в лаборатории исторического абхазоведения.

В этот период я встретил одного из выдающихся абхазских археологов Вадима Бжания, который сыграл большую роль в становлении меня как археолога. Он работал в Москве, в Институте археологии и каждое лето приезжал с экспедициями в Абхазию. В то время, когда я начал работать в лаборатории, он набирал студентов для экспедиции в село Псху, мне предложили поучаствовать, и я согласился. Это была моя первая экспедиция и первое соприкосновение с практической археологией.

— В чем сложность профессии археолога? © Sputnik / Томас Тхайцук Археолог Цвинария: веселье в Сухумской крепости неприемлемо

— Археология — сложная наука, сложная во всех отношениях. Ты проводишь все лето и осень на раскопках, живешь в палатках. Археология требует большого труда, но в этом, на мой взгляд, есть свой романтизм, полюбив эту профессию, ты станешь любить все, что с ней связано. Как наука, она ставит перед собой такие же цели и задачи, как и история.

Только история чаще всего опирается на письменные источники, а археология пользуется остатками материальной культуры, остатками жизнедеятельности человека, дает знания о том, как он жил в ту или иную эпоху.

Археология пишет историю, основанную на фактах. В Абхазии письменность появилась сравнительно недавно, хотя существует гипотезы Турчанинова о том, что письменность здесь была с древних времен, но та, которой мы пользуемся сейчас, появилась только в XIX веке, и самые большие исторические периоды жизни абхазов исследуются через археологические памятники. Существуют письменные источники Древней Греции и Рима об истории абхазов, но все это отрывочные данные, полную информацию об исторических событиях дает археология.

— Какие интересные археологические находки вам удалось обнаружить за это время? © Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов Археолог Руслан Барцыц рассказал о странной находке в колхидских болотах

— Очень много было важных археологических открытий на территории Абхазии. Но в качестве примера могу вспомнить один случай — находка плиты в Сухумской крепости. Ежегодно с 1999 года в Сухумской крепости проходят археологические экспедиции со студентами. И в одной из таких экспедиций был найден фрагмент известняковой плиты с древнегреческой надписью из 35 буквенных знаков на древнегреческом языке. Эта плита датировалась вторым веком нашей эры. По содержанию она была посвящена одному гражданину Диоскурии, который построил и подарил городу несколько кораблей. Перед нашими глазами открываются исторические события. Эта плита существовала в период угасания города Диоскурия и возникновения города Себастополис.

На раскопках Сухумской крепости было найдено около двух десятков фрагментов белоглинной керамики, но, как известно, белоглинная керамика не изготавливалась в Абхазии, ее изготавливали только в Константинополе. Это говорит о том, что у Абхазии были налажены древние торговые, экономические и политические связи с другими малазийскими центрами.

— Как развивается эта профессия на данный момент в Абхазии? И какие существуют проблемы?

— С начала 30-х и 40-х годов ХХ века в Абхазии появляются свои археологи. Первым среди них был Михаил Трапш. Он проводил археологические экспедиции, открыл много памятников. Начал исследование античной Диоскуриады и внес большой вклад в археологические исследования. Затем стала появляться другая плеяда археологов, таких как Вадим Бжания, Олег Бгажба, Юрий Воронов, Игорь Цвинария и Мушьни Хварцкия. Таким образом, у нас устоялась хорошая школа археологов. И сейчас подрастает новое поколение молодых людей, которым очень интересна эта профессия. Молодые специалисты учатся сейчас в аспирантуре, а студенты нашего университета, проходя практику, участвуют в археологических экспедициях.

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Есть еще одна сфера в археологии — это участие в научных конференциях. По инициативе Вадима Бжания десять лет назад была учреждена абхазская археологическая конференция. Каждые два года она проходит в Сухуме. В этом году она будет посвящена Михаилу Трапш. Эти конференции посещают наши зарубежные коллеги из Германии, Франции, Словении и Болгарии. Также и нас приглашают на международные конференции, и в этом наше государство старается нас поддерживать.

Многие места и объекты Абхазии не до конца изучены. У археологов есть много работы для новых открытий. На мой взгляд, недолжное внимание уделяется археологии, нужного финансирования нет. В этом году ни одна научная экспедиция АБИГИ не вышла в поле. Сейчас проходят только совместные экспедиции с московским университетом. Также у нас нет лаборатории, где бы могли изучать наши находки, нам приходится отправлять их в разные лаборатории, где проходит их изучение и установление хронологии.

— Как археологи отмечают свой профессиональный праздник?

— Есть несколько легенд появления этого праздника. Самая известная среди них о том, что в этот день родилась Татьяна Псик, она была очень известным археологом, изучала и исследовала трипольскую культуру. Ее день рождения приходился на разгар раскопок, и каждый год отмечался в этот день, он со временем перерос в праздник.

А мы отмечаем этот день в этом году совместной экспедицией в село Меркула. Где соберутся все наши археологи, студенты и коллеги из Москвы, которые недалеко проводят раскопки. Мы вместе поучаствуем в раскопках, исследуем объекты и к концу вечера торжественно отметим этот день, вспоминая всех наших археологов, которые внесли большой вклад в науку, но их среди нас, к сожалению, уже нет.