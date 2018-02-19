Масленичная неделя в Абхазии - новый туристический бренд республики

О том, как масленичная неделя может стать событийным видом эксклюзивного туризма в Абхазии, рассуждает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС – для Sputnik Абхазия

Завершилась масленичная неделя, которая в Абхазии совпала с наступлением весны. Во всяком случае благодаря прекрасной погоде, все запланированные праздничные мероприятия удались на славу.

Особенно весело прошли мероприятия в Очамчыре, инициированные Домом Москвы и поддержанные местными властями и русской общиной района, а также активистами Русского общества и Черноморского казачьего войска Абхазии. Там в рамках масленичной недели был организован праздник для жителей и гостей района с ярмаркой, поеданием бесплатных блинов, театральными представлениями, конкурсами и прочими атрибутами культурного отдыха и массовых гуляний.

© Фото: предоставлено Домом Москвы Жители Очамчырского района отметили Масленицу

Основную пользу Масленицы я вижу, прежде всего в том, что это праздник, объединяющий абхазов с двумя крупнейшими национальными общинами республики: армянской и русской.

Все три народа – в основном ортодоксальные христиане, и для каждого из них масленица – не просто религиозно-культурный ритуал. Этот праздник – глубокая и отчасти даже дохристианская историко-культурная традиция и один из кодов, архетипичных для восточно-европейской цивилизации. Масленица предельно интернациональна, и это чрезвычайно важно для такой многонациональной республики, как Абхазия, с точки зрения обеспечения в ней социального мира. Это светлый, теплый, солнечный и семейный праздник, не чета какому-нибудь заморскому Хэллоуину. Не случайно он вот уже четвертый год подряд проводится в Абхазии так организованно, позитивно и дружно.

Немаловажно и то, что в Абхазии, России и других странах, где отмечается Масленица, она становится не только способом поддержки и демонстрации соответствующей этнокультуры, но еще и праздником национальной кухни. И здесь я подхожу к главному – к той экономической полезности для республики, которую представляет собой названный праздник. Хотя, казалось бы, люди во время него не столько работают, сколько отдыхают и веселятся.

Дело в том, что вот это словосочетание — Масленичная неделя в Абхазии — может стать одним из основных туристических брендов республики.

В самом деле, с мая по октябрь Абхазия привлекает к себе туристов в первую очередь теплым морем и экзотической природой, но что прикажете делать отельерам, гидам и другим представителям абхазской туристической индустрии в период с ноября по апрель?

Понятно, что и в зимний период из Сочи в Абхазию продолжают ходить автобусы с экскурсантами для посещения той же Рицы, но это "слезы" в сравнении с тем туристским потоком, который начинается в мае.

Вот подсказка туроператорам и аграриям Абхазии. Полагаю, что в республике должны быть оформлены два-три привлекательных туристоемких коммерческих бренда, призванных превратить время "несезона" в период эксклюзивных туристических услуг с соответствующим продуктовым "отягощением". Масленичная неделя в Абхазии — один из таких брендов.

Главной фишкой этой недели могла бы стать абхазская национальная кухня. Ну, а сам праздник – ярким и бесплатным приложением к экскурсии.

Основной аудиторией "масленичных" экскурсий в Абхазию могли бы стать семьи с детьми, православные паломники, любители этноэкзотики и событийного туризма и, конечно же, гурманы.

© Sputnik Амра Амичба "Абхазские сады" экспортировали 80 тыс банок джема в Россию

Все знают, что коронный номер программы русской Масленицы – это блины с икрой. Так почему бы абхазскому аналогу не привлечь гостей республики таким эксклюзивом, как, например, блины и вареники с чабером или джемом из айвы и других местных фруктов? Заодно абхазы таким вот образом могли бы продвигать продукцию местных садоводов, в том числе — фабрики "Абхазские сады", производящей 12 видов различных джемов и находящейся не где-нибудь, а именно в Очамчыре.

Власти Очамчырского района показали, как можно проводить Масленицу. Показали они и то, что у этого события – огромный культурный потенциал, который вполне можно капитализировать в различных социальных и экономических целях.

Думаю, что в следующем году следует расширить географию празднования Масленицы и проводить ее не только в Очамчыре, но также в столице Абхазии в Сухуме и у абхазо-российской границы, например, в Гаграх, под хорошо известным россиянам тэгом "Зимний вечер в Гаграх". И вообще, совокупность нескольких праздничных недель – "масленичную неделю" в феврале-марте, ноябрьскую "мандариновую неделю", абхазский "старый новый год" в январе с молодым вином, уникальную абхазскую "женскую пасху" в апреле и т.п. – можно превратить в своего рода малый этнотуристический сезон.

Полагаю, что за этнографическим, аграрным, событийным, экологическим и другими органичными для Абхазии видами эксклюзивного туризма большое будущее.

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