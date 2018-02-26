Дары или не дары: как спекулируют добрым именем Абхазии

В воскресенье 25-го февраля в Чите завершилась ярмарка сельхозпродукции "Дары Абхазии". Однако абхазское происхождение представленных на ней товаров вызвало сомнение в самой Абхазии. Ранее на аналогичной ярмарке в Томске была конфискована партия просроченного якобы абхазского мяса.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Кто ты и откуда?

Накануне в воскресенье 25 февраля в Чите завершилась ярмарка под названием "Дары Абхазии". Читинцы и читинки пробовали и смаковали диковинные абхазские сыры, вымоченные, по словам продавцов, много лет в вине и шампанском, ели некий абхазский хамон, закупали традиционные абхазские специи. Однако принадлежность всех этих товаров к Стране Души и производство их по традиционным абхазским рецептам вызвало в самой Абхазии большие сомнения. Хотя бы потому, что хамон – совсем не абхазское блюдо, и, скажем, сыр с нотками тархуна абхазским хозяйкам не ведом.

© Фото: ТПП РА ТПП Абхазии о форуме во Владимире: умоляли продать абхазскую продукцию

В Торгово-промышленной палате Абхазии сообщили, что сертификат страны производства ТПП на представленную в Чите продукцию не выдавала. Однако отсутствие сертификата еще не подтверждает, что товары не из Абхазии. Как разъяснили в организации, сертификация в ТПП для экспорта продукции процедура добровольная. Сулит она предпринимателям преференции, обеспеченные в соответствии с Соглашением о режиме торговли товарами между Абхазией и Россией, в частности, освобождение от таможенной пошлины на границе.

Получается, что если предпринимателю в указанных преференциях нужды нет, то и в ТПП Абхазии сертификат происхождения продукции он может не получать. Как правило, организаторы ярмарок за рубежом его не требуют. Потому и полной картиной экспорта в ТПП не располагают. И если и в Государственном Таможенном комитете республики не подтвердят, что определенные товары прошли таможенный контроль и пересекли границу, можно с уверенностью утверждать, что продукция не из Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Перец и камень: как "добывают" абхазскую аджику

Однако, в случае с "дарами" в Чите все еще проще. Известный факт, что производителей мясных деликатесов на экспорт в Абхазии нет. Так что, очевидно, что "традиционный абхазский хамон", который поразил читинцев, не абхазского производства.

Несмотря на это, об открытии ярмарки рассказали на региональном государственном телевидении, и в интервью читинским журналистам некие фермеры из Абхазии явно не абхазской наружности с упоением повествовали об уникальной рецептуре аджики и традиционных сыров с добавлением различных специй.

При этом никого не волновало, что отсылка к Абхазии в названии ярмарки и компании, представившей на ней свои продукцию, намеренно вводит покупателей в заблуждение. Из Абхазии – значит качественно, полезно и соответственно дорого. По всей видимости, ради такого дельцы готовы спекулировать и именем страны.

Дежавю?

Читателям Sputnik Абхазия вся эта история может показаться знакомой. Неспроста. Мы писали о таком же случае всего две недели назад. Действующие лица те же – некая компания "Дары Абхазии", город, уже другой – Томск, суть все та же – под видом абхазской продукции выставлена партия не абхазского мяса, которое к тому же оказалось просроченным. Известно об этом стало только после того, как сайте Госветнадзора появилось сообщение об изъятии на ярмарке в Томске 200 килограммов якобы абхазских мясных деликатесов с истекшим сроком годности.

"Многие продукты из мяса были без маркировочных ярлыков с указанием информации о дате выработке, сроке годности, изготовителе. Мясные деликатесы из Абхазии поступили в Томск без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого товара, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар", — говорится в сообщении службы.

В ответ ТПП Абхазии заявило, что абхазской продукции на выставке в Томске не было.

"Ни один представитель Абхазии в этой ярмарке не участвовал и сертификат происхождения на такую продукцию ТПП не выдавал. Таможенный пост "Псоу" тоже такая продукция не пересекала. Наши производители к этому никакого отношения не имеют", — сообщили в ТПП республики.

Всю некачественную и потенциально опасную для здоровья людей продукцию с ярмарки в Томске утилизировали. А поставщикам выписали штрафы. А вот добрая слава действительно абхазских товаров была подорвана.

Щедрые дары

Нам удалось связаться с организаторами ярмарки в Чите и по совместительству ее поставщиками. Карен Хачатурян, рассказал, что компания "Дары Абхазии" зарегистрирована в Сочи, в поселке Дагомыс. А сами основатели компании — выходцы из Абхазии и граждане Абхазии.

"Мы не позиционируем товар как товар, который вышел из Абхазии. Мы говорим, что он делается по абхазским рецептам. Он производится на территории России. Мы производители этого товара. У нас четыреста квадратов производства в Сочи, сами транспортируем, сами продаем", — рассказал менеджер сочинской компании "Дары Абхазии" Карен Хачатрян.

В открытом доступе в сети есть сайт некой компании "Дары Абхазии". Адрес – поселок Дагомыс, улица Летняя.

"Мы привозим из Абхазии натуральные вкуснейшие продукты питания, мясные деликатесы, сырные изделия, приправы, кавказские сладости, медовые изделия, варенье в ассортименте, и, конечно же, высокогорные чаи. Вы можете заказывать нашу продукцию, не выходя из дома. Здесь, на сайте вы сможете заказать любую позицию из нашего раздела. Ваш заказ в любой город страны будет ехать в кратчайшие сроки", — сообщается на сайте.

Карен Хачатурян отрицает причастность своей компании к сайту, который предлагает доставку якобы абхазского суджука из конины за 300 рублей за килограмм или сыра чечел за 500 рублей. К слову, конины в традиционной абхазской кухне попросту нет.

"У нас нет официального сайта, есть группа в Вконтакте", — отметил Хачатурян.

По его словам, логотип и товарный знак компании, которую он представляет, зарегистрирован в Роспатенте. А факт того, что на территории Абхазии уже существует компания с идентичным названием, стал для них новостью.

"Мы этим не интересовались", — признался собеседник.

Хачатурян также сообщил в интервью Sputnik Абхазия о готовящейся встрече в Москве с представителями официальных структур Абхазии, добавив при этом: "Мы не мошенники, не преступники, готовы выслушать все претензии, сделать выводы".

По словам Хачатуряна, компания готова сменить название, уже без упоминания Абхазии. Может "Дары Кавказа", сказал собеседник.

Продукция компании, по утверждению ее представителя, пользуется большим спросом. И если поначалу это был небольшой семейный бизнес, то в последние два года дело вышло на всероссийский уровень.

"От Санкт-Петербурга и до Владивостока мы были уже почти во всех городах. Нас очень любят, у нас большие очереди собираются. На этой волне у нас начали появляться клоны. Нас стали копировать. Появились другие компании с таким же названием как у нас, очень много развелось, не отследить уже", — утверждает Хачатурян и отмечает, что просроченное мясо в Томске — это как раз дело рук недобросовестных подражателей, которые "никакого отношения к Абхазии не имеют, а продают белорусские товары".

Подражают ли компании в ее производстве и оригинальной рецептуре или все же в том, чтобы умело использовать уже популярный и раскрученный бренд «Дары Абхазии» и спекулировать понятием «сделано в Абхазии», размышлять долго не приходится.

Ну, пока! Пишите письма

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барцыц в интервью Sputnik Абхазия рассказал, что после ситуации в Томске он обратил пристальное внимание на деятельность людей, использующих бренд "Дары Абхазии".

Стало известно, что несколько групп, которые существуют, в том числе автономно друг от друга, организовывают ярмарки в России, преимущественно в городах Сибирского Федерального округа и Поволжья.

"Мы никому не позволим использовать бренд Абхазия без соответствующего на то разрешения со стороны органов государственной власти республики Абхазия и других заинтересованных ведомств нашей страны. Эту деятельность мы будем пресекать. Сейчас готовятся документы, которые разошлем на все возможные адреса, где могут появиться рецидивы подобной деятельности", — заявил Барцыц.

Кроме того, торговое представительство Абхазии в России пытается идентифицировать все возможные каналы поступления и происхождения подобной продукции. После чего пройдут консультации с правоохранительными и социальными органами Абхазии.

"Прежде чем мы отправляем товар на выставки, мы тщательно отслеживаем качество товара, его происхождение. Мы всегда требуем разрешительную документацию, весь пакет документов необходимых для того, чтобы продукция пересекла границу и была представлена на внешнем рынке. В данном же случае мы видим чистой воды самодеятельность лиц, которые, скорее всего не имеют никакого отношения к республике Абхазия", — отметил торгпред.

Рынок разогрет

Все это — свидетельство того, что абхазские бренды пользуются повышенным спросом, уверен Олег Барцыц. Словосочетание "произведено в Абхазии" ассоциируется, прежде всего, с высоким качеством и экологически чистыми продуктами. В настоящее время перед абхазскими производителями стоит амбициозная задача – удовлетворить этот спрос.

Предприятия-производители сельскохозяйственной продукции, представляющие Абхазию, регулярно принимают участие в Международной агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве, где получают самые высокие оценки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Олег Барциц: в 2017 году мы уверенно представляли Абхазию за рубежом

Что подтверждает: Абхазии есть чем хвалиться, будь то продукция абхазских виноделов или продукция сельхоз переработки. С началом же работы проектов, реализованных совместно с инвестиционным агентством, номенклатура этих товаров только расшириться, считает Олег Барцыц. Торговый представитель твердо убежден, что «Абхазия должна прийти на внешние рынки, прежде всего на стратегически важный российский рынок, в большом объеме с качественным товаром".

Одна из позиций, которая уже в обозримой перспективе будет представлена на внешнем рынке — абхазский мед. В конце 2017-го года на самой крупной в Восточной Европе агропромышленной выставке "Золотая осень" абхазский мед получил золотую медаль. Это был первый пробный шар, посчитали эксперты. С вводом в эксплуатацию в ближайшее время предприятия по очистке фасовке меда, Абхазия получит серьезную новую экспортную позицию, полагает Барцыц.

Бренд "Абхазский мед" уже сейчас хорошо известен и вызывает интерес у потенциальных покупателей. Им интересуются и в России, и в странах Ближнего Востока, Юго-восточной Азии.

Будущее у меда и другой продукции из Абхазии многообещающее. Дело остается за тем, чтобы соответствовать высоким требованиям, которые предъявляются для присутствия на внешнем рынке. А также за брендингом, который формирует имидж компании.

Застолбить бренд

В условиях, когда абхазский рынок товаров и услуг развивается, появляется все больше производителей, чаще возникает вопрос, как сделать товар или услугу узнаваемыми? Здесь ведущую роль в борьбе за потребителя играет товарный знак или торговая марка.

В соответствии с абхазским законодательством, регистрацию товарных знаков осуществляет Государственное управление по стандартам, метрологии и сертификации республики. Зарегистрировав товарный знак, владелец приобретает исключительные права на его использование на всей территории Абхазии, а при необходимости и за ее пределами.

Теперь использование названия компании или ее логотипа без соответствующего на то разрешения самой компании будет считаться административным, а в отдельных случаях и уголовным преступлением. Коротко говоря, регистрация исключает риск нарушить чьи-либо права или стать жертвой безнаказанного "плагиата" со стороны конкурентов.

Давно известно, что качественно продвинутый бренд — это единственное, что сможет обеспечить стабильный высокий доход на долгие годы. Если же этому не уделять внимание, возникает ситуация, когда менее востребованный товар выдают за более востребованный. В городах России повсеместно появляется аджика или якобы абхазские мандарины, которые предсказуемо не имеют отношения к Абхазии.

Однако узнаваемого логотипа или графических черт эти товары из Абхазии не имеют, потому не могут быть узнанными потребителями.

В то же время, в Абхазии все чаще говорят о необходимости государственной программы в этом вопросе, так как одни коммерческие организации не смогут выработать инструменты для того, чтобы системно защищать абхазский продукт за пределами республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хурма в шоколаде: "сказочный" десерт из Абхазии

Возвращаясь к началу истории. Интересно, что для того, чтобы географическое название не было вынесено из-под охраны, оно должно соответствовать определенным требованиям.

Основное требование, которое предъявляет Роспатентом к географическим товарным знакам: компания, желающая зарегистрировать такой товарный знак, должна быть расположена в том же регионе, что и географический объект, включенный в товарный знак.

По закону нельзя зарегистрировать товарный знак, если он может создать в сознании потребителей ложное представление об определенном месте происхождения товара.

В то же время по российскому законодательству использование товарного знака возможно без уведомления Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента). Но в таком случае не предоставляется свидетельство об исключительном праве использования знака, который не имеет никакой юридической силы и не защищен законом.