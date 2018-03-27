Не грозите Южному Кавказу: к вопросу о личном оружии

Тема опасности бесконтрольного оборота оружия остро стоит на постсоветском пространстве, в частности в Абхазии и Южной Осетии. Как решается проблема в республиках и что предлагает мировой опыт рассуждает военный обозреватель Александр Хроленко.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Американская молодежь требует от конгресса ужесточения правил приобретения и ношения огнестрельного оружия. Массовые акции протеста в минувшие выходные дни охватили 800 городов США. Только в Вашингтоне на марш вышли 800 тысяч человек. Инициаторами стали студенты школы Паркленда, в которой подросток недавно застрелил 17 человек.

На руках у населения США сегодня находится более 300 миллионов единиц огнестрельного оружия. Ежегодно в перестрелках гибнут 30 тысяч американцев, но право граждан на владение оружием закреплено с 1791 года второй поправкой к Конституции. Еще в 1963 году гражданский активист Мартин Лютер Кинг провозгласил идею мира, свободного от оружия, однако за последние полвека этот мир принципиально не изменился.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оборот оружия по-абхазски

Тема опасности бесконтрольного оборота оружия существует и на постсоветском пространстве. Так, в результате вооруженного конфликта с Грузией с начала 1990-х в личном пользовании граждан Абхазии и Южной Осетии оказались значительные арсеналы. Боевые стволы служат аргументами в бытовых и криминальных конфликтах. Руководители этих республик много лет пытаются упорядочить и узаконить владение боевым автоматическим оружием, вывести из гражданского оборота гранатометы, ручные гранаты и прочее взрывоопасное железо. Но методы поощрения и принуждения работают неэффективно. И главный аргумент владельцев нарезных стволов – соседняя Грузия так и не подписала соглашение о неприменении силы в отношении Абхазии и Южной Осетии.

Абхазия

Только в марте в Республике Абхазия произошло три убийства, в каждом из которых использовалось незарегистрированное оружие. Возможно, без боевого оружия под рукой все ограничилось бы лишь рукоприкладством. Для страны с населением около 200 тысяч человек, где большинство связано родственными или дружественными узами, статистика удручающая. К сожалению, после активной фазы войны никто не спешил расставаться с оружием.

После 2008 года в республике мирная жизнь, но люди считают, что автомат лучше всегда иметь под рукой на случай активности потенциального противника. Играет свою роль и кавказский менталитет, особая любовь к оружию.

В итоге принимаемые законы погоды не делают, строгая система регистрации оружия в республике отсутствует, и точное количество стволов неизвестно. Законопроект "Об оружии" принят парламентом в первом чтении более года назад, и дальше не продвинулся. Собственно, процедура легализации оружия существует, но ее легче избежать, чем пройти.

© Sputnik / Томас Тхайцук Килба о незаконном хранении оружия в Абхазии: неучтенное должно быть изъято

Коллегия Генеральной прокуратуры республики 15 марта вновь обсуждала ужесточение правил хранения оружия. Заметим, парламент, прокуратура и Совет безопасности не стремятся к всеобщему и полному разоружению, ведь мужское население Абхазии представляет собой огромную армию резервистов, рассредоточенную на всей территории республики. Просто все личное оружие в государстве должно быть учтено, а неучтенное – изъято. Это требование времени и государственной безопасности.

Южная Осетия

В Республике Южная Осетия с начала 1990-х действовал Закон "Об оружии", согласно которому граждане имеют право на хранение зарегистрированного оружия. Автоматы и пистолеты есть практически в каждом доме. Параллельно власти боролись с незаконным оборотом оружия, преимущественно выкупая его у населения.

Заметим, югоосетинские граждане даже за приличные деньги сдают оружейные излишки государству неохотно. Причиной тому –непростая география. Столичный Цхинвал отделяет от грузинской территории полоса земли шириной около полукилометра, а грузинская военная операция 2008 года называлась "Чистое поле".

Сегодня внешние военные угрозы сведены до минимума, республика находится под защитой российских пограничников и военной базы. И все же, на мой взгляд, гражданам Южной Осетии оружие необходимо – не столько для самообороны, сколько для защиты территории.

© Sputnik Амра Амичба Боциев: противостоявшие агрессии навечно останутся в памяти Южной Осетии

По опыту работы в республике могу засвидетельствовать: осетины с оружием обращаются уважительно, с автоматами на улицах Цхинвала можно встретить только бойцов ОМОН при исполнении обязанностей, беспорядочной стрельбы в небо на торжественных мероприятиях не наблюдается. Люди в республике вполне законопослушны и уравновешенны. Регистрация личного оружия в МВД и его хранение дома установленным порядком – в рамках закона о резервистах – полностью снимет криминальный шлейф.

Периодически МВД Южной Осетии проводит рейды с целью выявления и изъятия у населения незарегистрированного оружия. Попадаются граждане, владеющие крупным арсеналом, и тогда подключаются компетентные органы, но это исключение из правил.

Мировой опыт

Связанные с огнестрельным оружием запреты или разрешения не коррелируются с количеством преступлений. Страны со строгим и либеральным оружейным законодательством могут иметь одинаковую статистику. Наблюдается лишь одна закономерность: абсолютное большинство преступлений совершается незарегистрированным оружием.

Отдельные страны в большей степени доверяют гражданам в вопросах приобретения и хранения огнестрельного оружия (США, Канада, Швейцария, Швеция, Франция, Канада, Израиль, Андорра). В Индии лицензию на оружие можно получить с 16 лет, и законодательно разрешено владение и ношение полуавтоматических винтовок калибра до 7,62 мм, пистолетов и револьверов калибра 9 мм и 11,5 мм.

Во многих государствах власти стремятся максимально разоружить население (Венесуэла, Германия, Венгрия, Ирландия, Люксембург, Малайзия, Япония). И все же не будем забывать, что основная сфера применения огнестрельного оружия – воинская служба. Каждый автомат или пистолет – символ готовности владельца к защите Родины, это главное.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.