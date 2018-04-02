Жить по средствам: как в Абхазии предлагают контролировать чиновников

Астанда Ардзинба, Sputnik.



© Sputnik. Томас Тхайцук Депутаты Парламента разработают закон о госслужбе

В Абхазии расширяется общественное движение против коррупции. 19 марта группа граждан направила официальное обращение в Парламент республики, в котором предложила в ускоренном порядке принять закон "О государственной службе" и присоединиться к Конвенции ООН "О противодействии коррупции", в том числе реализовать 20 статью Конвенции, которая предусматривает наказание за "незаконное обогащение". Инициаторы также настаивают на том, чтобы доходы и имущество чиновников были задекларированы, а декларации опубликованы.

Если вы все еще пытаетесь разобраться, следует ли это делать, то эта информация для вас. Все что вы хотели знать о Статье 20 Конвенции ООН против коррупции.

Что в ней?

Конвенция ООН "О противодействии коррупции" была принята в 2003 и вступила в силу в 2005 году. В настоящий момент Конвенцию поддерживают 172 страны, которые обязались модернизировать правовые нормы, направленные на борьбу с коррупцией.

Статья 20 международного документа гласит: "При условии соблюдения своей Конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяние, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать".

Таким образом, чиновник несет уголовную ответственность за "незаконное обогащение". Под ним понимают ситуацию, когда стоимость активов госслужащего необъяснимо превышает его официальные доходы.

Какие доводы у сторонников?

Сторонники введения наказания за "незаконное обогащение" объясняют это сложностью уличить госслужащего в получении взятки. Предполагается, что факт коррупции был и по нему можно начать расследование, если образ жизни чиновника не соответствует размером его официального дохода.

То есть чиновники будут декларировать свои доходы и обязательно указывать их происхождение. В случае если источники дохода вызывают сомнения, прокуратура и другие контролирующие органы могут начать проверку их происхождения.

В 2014 году в России началась общественная кампания за принятие 20 Статьи Конвенции ООН и введение уголовного наказания за превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов. Инициаторы утверждали, что реализация 20 статьи облегчит уголовное преследование высокопоставленных коррупционеров.

Почему не все с этим согласны?

Значительное число стран, которые ратифицировали Конвенцию, не реализовали Статью 20. В их числе США, Франция, Италия, Испания и другие. Дело в том, что понятие "незаконное обогащение" противоречит конституциям большинства стран, так как подразумевает презумпцию виновности. То есть основополагающий принцип права, согласно которому обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, здесь не соблюдается.

Соседняя Россия ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции еще в 2006 году. Федеральный закон о ратификации содержит заявления по отдельным статьям и пунктам, по которым Россия обладает юрисдикцией и обязательностью для исполнения. В этот список не вошли Статья 20 "Незаконное обогащение", Статья 26 "Ответственность юридических лиц", Статья 54 "Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации", Статья 57 "Возвращение активов и распоряжение ими".

Основное препятствие для применения 20 Статьи – это ее противоречие с Конституцией страны, которая содержит принцип презумпции невиновности, а также отсутствие такого понятия, как "незаконное обогащение" в Уголовном кодексе.

А так можно было?

Статья носит диспозитивный характер, то есть странам-подписантам Конвенции предлагается самим определиться, как ее реализовывать и соотносить с собственным законодательством.

Выполнение духа 20 Статьи обеспечивается в большинстве западных стран посредством механизма обязательной декларации доходов чиновников и наказания за неверные данные в декларациях. В этих странах прямого наказания за незаконное обогащение нет, при этом введен строгий порядок декларирования, а специальные службы, СМИ и общественные организации следят за достоверностью сведений.

К примеру, в США, в соответствии с Законом об этике для государственных служащих, чиновники обязаны ежегодно составлять отчеты о своих финансах. Намеренное внесение недостоверных данных считается уголовным преступлением и наказывается штрафом и даже лишением свободы до пяти лет.

Сегодня уголовное наказание за существенное несоответствие между активами и доходами чиновников введено в законы примерно 40 стран. В их числе был и Гонконг. Однако статья о незаконном обогащении здесь широко использовалась только в начале формирования антикоррупционного законодательства. Позже, когда начали функционировать другие механизмы борьбы с коррупцией, в том числе, строгое декларирование доходов и готовность граждан сообщать о вымогательстве взяток, статья стала применяться все реже и сейчас почти не используется.

Таким образом, противники внедрения 20 Статьи указывают оппонентам на нецелесообразность вносить противоречивые изменения в законодательство, если можно того же эффекта достичь путем введения уголовной ответственности за неверную декларацию.

Заметки на полях

Закон "О противодействии коррупции" был принят в Абхазии в ноябре 2015 года и вступил в силу 1 марта 2016 года. Он определяет требования к претендентам на государственные должности, предусматривает назначение независимой экспертизы и меры для формирования в обществе нетерпимости к коррупции. Кроме того, национальное антикоррупционное законодательство обязует государственные органы и организации проводить открытые конкурсы или аукционы при закупках государственных нужд, приватизации и передачи госимущества в аренду.

При этом определения понятия "незаконное обогащение" в нем нет, как и статьи об обязательном декларировании доходов госслужащего.