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Энергетические объекты. Архивное фото.

Требуется инвестор: Абхазия ищет выход из энергетического тупика

© Sputnik. Сергей Мальгавко
Аналитика
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (85)
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О проблемах энергосистемы Абхазии и о том, что не позволяет России инвестировать в ее развитие, читайте в материале Sputnik.

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии ищут способы сохранить энергосистему страны в рабочем состоянии, но действующее в стране законодательство фактически не позволяет России инвестировать в ее реконструкцию и развитие.

Абхазия стоит на пороге жесткого энергодефицита. Существующих мощностей не хватает даже на текущее потребление. Ситуацию могли бы исправить российские инвестиции, но у этого плана есть препятствия — ограничения в энергетическом законодательстве, которые сдерживают любые инвестпроекты.

Электрические провода
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"Сегодня мы подошли к ситуации, когда у нас практически не осталось энергетических мощностей ни для производств, ни для гостиниц, ни даже для новых теплиц. Ограниченность существующих мощностей стала препятствием для нашего развития", —  заявил депутат Парламента Абхазии, член комитета по экономической политике и реформам Астамур Логуа.

Существующие мощности уже не обеспечивают даже текущее потребление, а это уже вопрос энергобезопасности страны, считает он.

"Мы пережили зиму, находясь в постоянном ожидании — сколько воды останется в ИнгурГЭС, хватит нам ее или нет. А впереди – плановый ремонт ИнгурГЭС, помочь Абхазии с электроэнергией на это время может только Россия", — считает он.

По самым скромным подсчетам, говорит Астамур Логуа, на масштабную модернизацию отрасли потребуются десятки миллиардов рублей.

Годовой отчет Черноморэнерго
© Sputnik Бадрак Авидзба
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"Безусловно, это стратегическая отрасль, к которой нужен взвешенный, аккуратный подход, но уровень доверия к стратегическому союзнику, к России, позволит нам садиться и обсуждать такие вопросы открыто, и принимать решения, которые будут выгодны нашему народу и экономике страны", — считает депутат Логуа.

ИнгурГЭС — крупнейшая на Южном Кавказе гидроэлектростанция мощностью 1300 МВт. Ее генераторы расположены на территории Абхазии, а арочная плотина — на грузинской стороне. Согласно неформальному соглашению между Тбилиси и Сухумом, 40% выработанного ИнгурГЭС электричества получает Абхазия, а 60% — Грузия. Плановые ремонтные работы на гидроэлектростанции должны проводиться раз в пять лет. Однако ГЭС не ремонтировали с 2006 года — тогда гидроэлектростанция приостановила выработку электроэнергии на два месяца.

Начало реабилитации ИнгурГЭС запланировано на 2018−2021 годы.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%. Абхазия намерена покрывать существующий дефицит, получая энергию из России за счет перетока электроэнергии из Краснодарского края, для чего необходимо строительство новых высоковольтных линий. Российские компании могли бы инвестировать в данный проект, что решит проблему энергодефицита.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (85)



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