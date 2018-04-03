"Купол безопасности" для Абхазии: причем здесь Дагестан

Александр Хроленко, военный обозреватель

Основные силы Каспийской флотилии покидают главную базу в Астрахани и переходят в Каспийск (Республика Дагестан). Об этом 2 апреля заявил российский министр обороны Сергей Шойгу. Решение о совершенствовании инфраструктуры Каспийской флотилии принято на коллегии Минобороны в августе 2017 года. Перевод объединения серьезно укрепит региональную безопасность.

Каспийск и сегодня служит базой флотилии: здесь дислоцированы бригада кораблей охраны водного района, дивизион десантных кораблей, отдельный батальон морской пехоты и отдельный радиотехнический центр.

Решение Минобороны РФ является крайне важным для Каспийского гарнизона. В новой главной базе уже строятся пирсы, пункты обслуживания, жилье. Первый этап строительства мест базирования кораблей завершится в 2019 году, и количество военных моряков в Каспийске увеличится кратно. Затем появятся госпиталь, хранилища для боеприпасов, казармы. Будет создана развитая портовая инфраструктура, защищенная от возможных атак противника и от стихийных бедствий.

Операционная зона для боевых кораблей флотилии остается неизменной. И все же Каспийск может стать главной военно-морской крепостью России на Кавказе и в Центральной Азии, если береговая база получит ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять: это вооружение позволяет из Каспийска контролировать пространство в море, на земле и воздухе в радиусе до 500 километров.

Стратегические резоны

Каспийская флотилия – морская компонента Южного военного округа, и все же это часть ВМФ России, со всеми присущими флоту боевыми возможностями, традициями и высочайшим уровнем профессиональной подготовки.

Корабельный состав флотилии относительно невелик – 28 боевых единиц: малые ракетные корабли, сторожевые корабли, малые артиллерийские корабли, десантные корабли и тральщики. Предназначение флотилии – взаимодействие с войсками Южного военного округа, охрана торговых путей и нефтяных месторождений, совместные миссии с региональными партнерами (включая контртеррористические мероприятия).

Стратегические возможности флотилии значительны. Из Каспийского моря Россия надежно защищает своих союзников в Закавказье, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Так, ракетные корабли "Дагестан", "Углич", "Град Свияжск", "Великий Устюг" наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по позициям террористов в Сирии, на удалении около 1500 километров.

С появлением новой главной базы флотилии в городе Каспийске обретает реальные очертания дополнительный "купол безопасности" ПВО-ПРО над союзниками России – Абхазией, Южной Осетией, Арменией, Азербайджаном и значительной частью морской акватории. Заметим, от Каспийска до Батуми по прямой – 500 километров, и при необходимости российские ЗРС С-400 способны создать бесполетную зону также над всей территорией Грузии, которой, впрочем, никто не угрожает.

Новые возможности береговых ракетных комплексов позволяют создать особо защищенные районы в акватории Каспийского моря и на прилегающих территориях. Так, подвижный береговой ракетный комплекс (ПБРК) "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Яхонт" предназначен для поражения целей на дальности, по разным данным, от 300 до 500 километров. Комплекс уверенно работает в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия, днем и ночью, в любых метеоусловиях, с полной автономностью наведения на цель после пуска. Сверхзвуковые ракеты "Яхонт" не требуют точных целеуказаний, имеют малое полетное время и большую дальность действия головки самонаведения. ПБРК "Бастион" способен одинаково эффективно поражать морские и береговые цели.

Географические особенности

Каспийский пункт базирования сегодня тесноват для боевых кораблей (протяженность причальной стенки – около 150 метров), однако город Каспийск имеет удобные площадки для строительства военных объектов, развитую транспортную инфраструктуру, и со временем здесь появится образцовая военная база. Кроме того, здесь оперативное развертывание сил флотилии не будет зависеть от ледохода на Волге или обмеления речного фарватера.

В советское время главной базой Каспийской флотилии был Баку. После обретения Азербайджаном государственной независимости штаб объединения и основные боевые единицы переместились в Астрахань, стратегически менее выгодную точку базирования.

Сегодня непосредственно в Астрахани – в устье Волги, в 100 километрах от морской акватории, – находятся группа гидрографических судов, отряд связи, аварийно-спасательный отряд, база материально-технического обеспечения. В ряде прибрежных населенных пунктов Астраханской области дислоцированы бригада кораблей охраны водного района, дивизионы ракетных катеров и тральщиков, отдельный батальон морской пехоты и центр материально-технического обеспечения. Пожалуй, такой разброс сил и средств флотилии не оправдан с точки зрения управления и логистики.

Перенос штаба и главной базы на 400 киометров южнее пойдет военно-морскому объединению только на пользу. Усилит фланг Южного военного округа. Укрепит границы России. Прибавит уверенности союзникам Москвы на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. И, возможно, поможет быстрее разрешить многолетний спор прикаспийских государств о разделе нефтяных месторождений и биоресурсов.