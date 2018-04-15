США не остановятся, провокации возможны везде

В связи с ракетным ударом США, Великобритании и Франции по военным и гражданским объектам в Сирии, Sputnik попросил прокомментировать ситуацию политолога и журналиста Ростислава Ищенко.

Ростислав Ищенко

Удар не решил проблем

По мнению Ростислава Ищенко, ночные события в Сирии свидетельствует о том, что ставки в противостоянии США и Российской Федерации растут.

© AFP 2018 / Ammar Suleiman Трамп нанес шоу-удар по Сирии: что будет дальше

"При всем моем уважении к сирийским системам ПВО, я очень сомневаюсь, что они бы смогли сбить больше двух третей полетевших ракет без некоторого согласования, — сказал Ищенко. — Руководству Сирии очевидно было известно, куда полетят ракеты. А на объекты, представлявшие для Сирии реальную ценность, не упало практически ни одной ракеты".

Удар по Сирии, по словам эксперта, был продиктован стремлением США сохранить лицо. Но по сути этот удар не решает никаких глобальных проблем.

"США доказали, что не могут сосуществовать в мире с любой другой страной, которая противостоит их воле, — отметил Ищенко. — Или которая хотя бы теоретически может противостоять Соединенным Штатам. США давно хотели уничтожить правительство Асада, переформатировать или вообще демонтировать Сирию. Но цель даже не в этом. А в том, чтобы демонтировать Россию как страну, способную на противостояние".

Поэтому, по мнению Ищенко, новая провокация на грани фола обязательно будет. Притом, не обязательно в Сирии.

"Вспомним начало десятилетия, когда события "арабской весны" стали происходить одновременно в Сирии и в Ливии, — заявил эксперт. — В Ливии смена власти получилась быстро, а в Сирии процесс затянулся. И в определенный момент, в 2014 году, США перенесли свои усилия в Украину. Потом обратили внимание на Прибалтику, далее — на Северную Корею, потом опять активизировались в Сирии".

Напряженность или кризис

Проблема заключается в том, что процесс нагнетания международной напряженности уже не остановить.

"Провокации будут продолжаться, — отметил Ищенко. — И совершенно необязательно следующая произойдет в Сирии. Она может случиться в Прибалтике, в Украине, в Грузии. На месте немцев я бы сейчас не расслаблялся. Германия сейчас начинает отходить от американского влияния. Была ведь химическая провокация в Британии. Почему бы не сделать химическую провокацию в Германии? Задача – любой ценой сплотить рассыпающийся западный монолит и дискредитировать строящийся газопровод "Северный поток-2". Потому что это будет показателем того, что часть Европы все-таки ослушалась США и не справляется с ролью санитарного кордона против России".

По словам политолога, США хотят заставить рассыпающуюся Европу вернуться в свою орбиту. И после этого, опираясь на свою "трансатлантическую" солидарность, усилить противостояние с Россией.

"США не могут отказаться от этой задачи, потому что попытка отказа от мировой гегемонии приведет к моментальному социально-экономическому кризису, — отметил эксперт. – И этот кризис будет иметь очень серьезные последствия".