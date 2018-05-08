Не съем, так покритикую: как Запад видит новый срок Путина

Геворг Мирзаян, доцент кафедры политологии Финансового университета – для Sputnik

Европейские и американские газеты, журналы и телеканалы цеплялись за любые моменты для того, чтобы принизить значение этого события. Даже новый автомобиль российского президента сумели зацепить. "Путин недолго будет владеть новейшим автомобилем по сравнению с машинами других лидеров. Американская Секретная служба уже вносит последние штрихи в новые лимузины, которые заменят нынешние авто Трампа и других представителей власти", — пишет Fox News.

© Sputnik . Максим Блинов Владимир Путин вступил в должность президента России

Ребят с Fox понять можно – Трамп их смотрит регулярно, даже взял их комментатора Джона Болтона к себе в советники по нацбезопасности. Поэтому президенту нужно показать, что и тут он Путина круче.

А вот у въедливости других СМИ к началу нового срока Владимира Путина причины иные – банальная месть побежденных. Ведь что им еще остается делать, когда они с треском проиграли Кремлю битву за эти выборы?

Конечно, никто из вменяемых людей не мог и представить проигрыш Владимира Путина. С таким рейтингом не проигрывают. Задачей русофобской части западной элиты была дискредитация и делегитимация выборов как таковых, дабы показать, что в России выбрали не президента, а вынуждены были согласиться с приходом к власти диктатора. "Коронацией, а не инаугурацией" назвала церемонию газета The New York Times.

Нужно было хоть каким-то образом показать, что "на самом деле" население устало от нынешнего президента, его политики, поскольку Путин, по весьма образному сравнению The Guardian, "правит страной дольше, чем кто-либо кроме Иосифа Сталина".

Такие аналогии проводятся даже не потому, что с диктатором, как известно, приличные люди не стремятся говорить о восстановлении отношений. А потому, что если западному истеблишменту внушать мысль об отрыве населения от Путина, о якобы низком уровне поддержки российского президента, то, значит, можно продолжать их убеждать в необходимости продолжения санкционной войны против Москвы. Войны, ведущейся для того, чтобы российский народ, наконец, "не побоялся" выступить против власти, со всеми для этой власти вытекающими последствиями.

Пресс-служба Президента РФ Почему Путин популярен в Европе: политологи назвали причины

Именно поэтому западные СМИ всячески пытаются раскручивать любой общественный протест в России и позиционировать его как "доказательство" низкого рейтинга поддержки Путина. Так, практически все статьи об инаугурации сопровождаются главой о том, что накануне этого помпезного события злая российская полиция вместе с казаками избила и арестовала множество российских протестующих.

У российской власти теперь есть шесть лет для того, чтобы доказать, что Кремль не просто хочет модернизировать Россию, но и модернизирует ее. То есть выполнит предвыборные обещания Владимира Путина по повышению уровня жизни, а также по переводу страны на новый технологический уклад.

Западные журналисты, конечно, отнеслись к этому весьма скептически. Во-первых, написали, что Москва на самом деле этого не хочет. "Несмотря на слова Путина, Кремль не особо желает реальных перемен… Растущее напряжение в отношениях с США и Евросоюзом усилило позиции тех, кто выступает за опору на собственные силы и даже большую роль госсектора в экономике и финансах", — пишет The Bloomberg.

Во-вторых, конечно же, написали, что Москва этого не осилит. Да, "цена на нефть находится на пиковых отметках с 2014 года, что позволяет наполнить российскую казну и дает Путину свободу маневра, даже в условиях конфликта с Западом и протестов внутри России", — говорит The Wall Street Journal. Однако, уверяют западные журналисты, это ненадолго. Скоро, скоро снова рухнет цена на нефть/введут новые санкций/Россия проест все золотовалютные запасы (каждое издание использует разные мантры), и россияне не только не получат реформы, но и станут доедать последних боевых медведей.

Однако, к их сожалению, реальность такова, что Путин и захочет, и сможет. По сути у президента нет иного выхода – Владимир Путин прекрасно понимает, что запрос на стабильность в России уже прошел, и появился запрос на повышение уровня жизни. Более того, президент осознает, что его мощный геополитический проект "Путинской России", с которым он, безусловно, войдет в историю, невозможен без экономического и технологического переоснащения. Именно поэтому во всех своих последних выступлениях старый-новый президент РФ делает упор на экономику.

Запад этим даже удивлен. Так, New York Times задумалась, почему Путин в своей речи ничего не сказал "о примирении в сложных отношениях с Западом". Не говорил потому, что все уже сказал ранее. Москва обозначила свою готовность нормализовать отношения с Западом на основе взаимного уважения интересов и ждет, пока западные партнеры повзрослеют для того, чтобы это предложение принять. Судя по позиции западных СМИ, взросление происходит – однако небыстро, и при этом весьма болезненно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.